Ein zweiter Wochenmarkt soll samstags nach Markdorf ziehen

Zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen und Aktionen hat es im vergangenen Jahr in Markdorf gegeben – ein Teil hat dabei der Verein Markdorf Marketing organisiert. Dazu zählt auch die Musiknacht im April, die es auch in diesem Jahr wieder geben werde sowie der Streetfood Markt. Das kündigte Geschäftsführerin Lucie Fieber in der gut besuchten Mitglieder-Versammlung am Dienstag an. Fieber gab dabei einen Überblick über die anstehenden Veranstaltungen.

Ziel von Markdorf Marketing ist es, die Innenstadt zu stärken. Deshalb soll am Samstag ein zweiter Wochenmarkt an der Marktstraße etabliert werden, dazu werden noch weitere Beschicker gesucht, um ihn attraktiver zu gestalten und weiter auszubauen. Ein Erfolgsmodell mit jährlich wachsenden Zahlen ist zudem der Verkauf der Markdorf Gutscheine. Im vergangenen Jahr verkaufte der Verein Gutscheine im Wert von über 260 000 Euro. Das sind mehr zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Ein kleines Problem gibt es bei der Einlösung, dabei lassen sich einige der Besitzer sehr viel Zeit, laut Gesetz sollten Gutscheine innerhalb von drei Jahren eingelöst werden.

Dixiefest ist im Mai

Trotz knappen Budgets wird es im März und im November Gesundheitswochen geben, kündigte Lucie Fieber an, die von Markdorf Marketing organisiert werden. Am ersten Wochenende im Mai startet das traditionelle Dixiefest mit viel Musik und einem verkaufsoffenen Sonntag. Außerdem lockt die Musiknacht wieder Mitte Mai in die Lokale der Innenstadt. Der Streetfood Markt auf dem Marktplatz soll wieder von einem Flohmarkt begleitet werden, der zeitgleich in der Hauptstraße zum Bummeln einlädt, sodass die gesamte Innenstadt in das Geschehen einbezogen wird.

Am Samstag, 12. Oktober, beim Tag der Wirtschaft, öffnen Markdorfer Unternehmen im Bereich Riedwiesen ihre Firmentore und stellen ihre Arbeit und ihre Produkte vor. Der Weihnachtsmarkt in Dezember ist wieder im Hof des Bischofsschlosses geplant. Als weitere Aktion soll es eine Schirm-Ausleihe in den Einzelhandelsgeschäften der Stadt geben, hierfür laufen bereits die Vorbereitungen, berichtete Fieber. Ferner sollen Schilder zur Geschichte von Leimbach aufgestellt werden und die Präsentation von Markdorf bei der Landesgartenschau in Überlingen vorbereitet werden.

Auch Bürgermeister Georg Riedmann lobte den Einsatz von Markdorf Marketing. Der Streetfood Markt habe zahlreiche Gäste angezogen und die Premiere ein voller Erfolg gewesen. Riedmann bedankte sich auch die Flexibilität der Mitarbeiter, so haben diese innerhalb weniger Tage die Organisation der Musiknacht im April übernommen.

In der Diskussion wurde von Einzelhändlern im Proma berichtet, das einige ihrer Kunden die zweistündige Parkzeit in der Blauen Zone als zu kurz kritisieren. Über das Thema werden demnächst im Gemeinderat diskutiert, kündigte Riedmann an. Bei der Betrachtung der Marketingmatrix stellten die Beiratsmitglieder der neun Bereiche fest, dass der überwiegende Teil der Ideen, die vor zehn Jahren erarbeitet worden waren, umgesetzt wurden.

In den kommenden Monaten sollen neue Ideen für diese Bereiche erarbeitet werden. Die Mitglieder regten einen Tag der Landwirtschaft an, ferner eine Aufstellung, was die zahlreichen Sportvereine der Stadt Markdorf anbieten und zu welchen Zeiten.