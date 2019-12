Ein Verein für die Südumfahrung

Sie wollen die Planung und den Bau der Südumfahrung Markdorf fördern: 20 Befürworter haben am Montag der Straße den Verein „Interessengemeinschaft pro Südumfahrung Markdorf“ (IG) gegründet. Zum Vorsitzenden des Vereins wurde einstimmig Rainer Zanker gewählt.

Die Befürworter der Südumfahrung haben die Befürchtung, dass kurz vor Baubeginn die Straße gekippt werden könnte, nannte Rainer Zanker den Grund für die Gründung des Vereins. Obwohl es mehrere Gemeinderatsbeschlüsse und den Bürgerentscheid im Jahr 2003 gebe, die alle für die Südumfahrung waren, werde jetzt versucht, den Straßenbau zu stoppen.

Dabei verwies er auf den Versuch von SPD und Grüne im Kreistag, die Straße durch Ablehnung der Vergabe zur Werkplanung zu stoppen, dabei habe das Landesverkehrsministerium im Frühjahr den Zuschuss für die Kreisstraße bewilligt. In der Öffentlichkeit sei der Eindruck entstanden, dass die Südumfahrung in Markdorf abgelehnt werde.

Dem wolle die Interessengemeinschaft entgegenwirken, es gebe auch zahlreiche Befürworter der geplanten Straße, bekräftigte Zanker. Die B 33 zerschneide die Stadt, derzeit nutzten täglich rund 20 000 Fahrzeuge die Straße, zudem werde eine weitere Zunahme des Schwerlastverkehrs prognostiziert, der bereits jetzt unerträglich sei. Hinzu komme der Schleichverkehr durch andere Straßen in der Stadt. In der Satzung wird als Vereinszweck die Förderung des Baus der Südumfahrung festgelegt, zudem soll im Rahmen der Gesetze und zum Wohle der Markdorfer auch auf die Planungs- und Ausführungsarbeiten Einfluss genommen werden. Die IG will darauf hinwirken, dass der fließende und ruhende Verkehr für die Anwohner akzeptabel geregelt werde. Ferner soll die Notwendigkeit der Südumfahrung durch Aktionen deutlich gemacht werden. Zudem sollen die Markdorfer durch eine fundierte und neutrale Öffentlichkeitsarbeit über die geforderte Umgehungsstraße umfassend informiert werden.

In der Diskussion wurde mehrfach die Befürchtung geäußert, dass die von Bürgermeister Georg Riedmann gewünschte Stellungnahme des neugewählten Gemeinderates zum Bau der Südumfahrung, wenn die Kostenberechnungen vorliegen, negativ ausfallen könnte. Sobald aus Markdorf ein Signal komme, dass die Südumfahrung nicht gewollt sei, werde der Kreistag die Straße streichen, befürchtete Zanker. Die derzeitige Verkehrssituation entlang der B 33 und der Schleichwege sei nicht nur für die Anwohner, sondern für alle Bürger unzumutbar, stellte Joachim Heilmaier fest.

Von den Gegnern der Straße werde nur von der Verringerung des PKW-Verkehrs gesprochen, dass der Schwerverkehr dramatisch zugenommen habe und weiterwächst, werde von ihnen vergessen. Bei den Vorstandswahlen gab es einstimmige Ergebnisse, zum Vorsitzenden wurde Rainer Zanker gewählt, sein Stellvertreter ist Thomas Zink, die Kasse führt Manuel Riede, als Beisitzer wurden Reiner Bauer, Peter Thum und Rebeca Garcia gewählt.