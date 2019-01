Ein Schildchen für den Hochbehälter

Der Hochbehälter in Möggenweiler ist ein technisches Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung. Damit das Bauwerk aus dem Jahr 1904 mehr zur Geltung kommt, plant die Stadt Markdorf, dort eine Tafel anzubringen. Ralf Staiger von der Konstanzer Agentur Pragmadesign hat dem Technischen Ausschuss am Dienstag drei erste Entwürfe vorgestellt. Angedacht ist, das Design der Tafel nicht nur am Hochbehälter anzuwenden, sondern auch andere historische Gebäude in Markdorf damit zu versehen.

Der erste Entwurf der beiden aus Markdorf stammenden Designer Armin Dett und Ralf Staiger sieht eine recht schmale, freistehende Stele vor, die oben mit einem stilisierten Markdorfer Wappen gestaltet wird. Das Wappen, ein Rad mit Nabe und Speichen, aber ohne Felge, würde aus der Tafel ausgespart werden. „Das wäre reizvoll, weil sich dadurch ein Spiel von Licht und Schatten ergibt“, sagte Staiger. Die Beschriftung der Platte könnte relativ frei gehandhabt werden, wobei Staiger aber einen kurzen Text empfehlen würde. Der Text könnte noch durch die Abbildung einer technischen Zeichnung oder eines historischen Fotos ergänzt werden.

Der zweite Entwurf sieht ähnlich aus, wäre aber etwas spielerischer, und zwar wäre die Stele dann leicht schräg an den Hochbehälter angelehnt. Die typografischen Möglichkeiten wären dabei genau gleich. Die dritte Idee sieht hingegen eine Tafel vor, die direkt ans Gebäude montiert wird. Sie könnte quadratisch oder rechteckig gestaltet werden. Staiger schlug vor, als Blickfang den Schriftzug mit der Bezeichnung des Gebäudes auszusparen. „Die Fläche wäre etwas reduzierter als bei der Stele“, sagte er.

Stabiles Material

Als Materialien wären Aluminium, Stahl und ein Harzverbundmaterial aus verpresstem Papier und Melaminharz geeignet. Gerade das Verbundmaterial sei äußerst stabil und widerstandsfähig gegen Wettereinflüsse. Außerdem könne es von der Farbgebung her beliebig gestaltet werden, weil ein Druck miteingearbeitet werden kann. „Dieses Material verwenden wir häufig bei der Beschilderung von Naturlehrpfaden“, sagte Staiger. Auch Aluminium und Stahl können farbig gestaltet werden. Staiger riet, die Tafel nicht von allen Seiten gleich zu beschichten, sondern lediglich Farbakzente zu setzen. Entweder könne die flächige Vorderseite beschichtet werden, doch denkbar sei auch, nur die Kanten mit Farbe zu versehen.

Bürgermeister Georg Riedmann schlug vor, die Tafel nur mit einem knappen Text zu beschriften, sie aber zusätzlich noch mit einem QR-Code zu versehen. Solche Codes können mit der Kamera von Smartphones erfasst werden und den Besucher so direkt zu einer Datenbank im Internet leiten. „Dort könnten sich wissenschaftlich Interessierte noch tiefer einlesen“, sagte er. Hauptamtsleiter Klaus Schiele regte an, später aus dieser Grundlage einmal einen historischen Stadtrundgang zu entwickeln.

Sorgen wegen Vandalismus

Bei den Mitgliedern des Technischen Ausschusses kamen die Entwürfe des Konstanzer Büros gut an. Martina Koners-Kannegießer (CDU) lobte das Design mit den Ausstanzungen. „Das sieht elegant aus“, sagte sie. Zu überlegen sei, ob es möglich wäre, verschiedene Formen miteinander zu kombinieren, wenn später noch weitere historische Gebäude in Markdorf mit neuen Tafeln versehen werden. Andreas Schley wies auf das Problem des Vandalismus hin. „Vor allem die Stelen würden vielleicht manche Chaoten reizen“, sagte er.

Dietmar Bitzenhofer schlug vor, anstatt des Markdorfer Wappens einen stilisierten Staffelgiebel in die Gestaltung aufzunehmen, wie ihn die Stadt in ihrem Logo verwendet. Schließlich entschied sich das Gremium für die Wandtafel, wenn möglich mit dem Staffelgiebel als Erkennungsmerkmal. Es beauftragte einstimmig das Büro Pragmadesign, das für Markdorf bereits die Ausstellung zum 1200. Jubiläum gestaltete, zwei bis drei weitere Entwürfe zu erstellen.