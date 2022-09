Ein Blick in die Kleiderkiste

Der Rotary Club Markdorf veranstaltet am Sonntag, 25. September, von 14 bis 16 Uhr wieder die des Secondhand-Markt Kinderkleiderkiste in der Stadthalle Markdorf. Dank der großen Anzahl von Anbietern wird es ein besonders breitgefächertes Warenangebot von qualitätvoller Baby- und Kinderkleidung zur Winterzeit geben – darunter auch Spielsachen und Kinderfahrzeuge zu günstigsten Preisen, verspricht der Club in seiner Ankündigung.

Nachdem die letzten Kinderkleiderkisten noch mit gewissen Corona-bedingten Einschränkungen geplant werden mussten, gibt es im Moment keine vergleichbaren Auflagen (die aktuelle Corona Verordnung gilt bis zum 19. September), schreibt der Club. Sollten kurzfristig neue Regeln in Kraft treten, werden sich die Veranstalter anpassen und bitten Besucher, die aktuellen Nachrichten und Aushänge zu beachten. Anbieter erhalten zum Aufbau ab 12.45 Uhr Einlass in die Stadthalle.

Den Erlös aus Kuchenverkauf und Standgebühr spendet der RC Markdorf traditionell an soziale Projekte in Markdorf. Dieses Mal an die „Impulsmahlzeit“ (preiswertes Essen für bedürftige Menschen in Markdorf), sowie für weitere Hilfen für Senioren in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus in Markdorf.