Ein Überflieger startet weiter durch

20 Jahre Ingenieurleistungen für den Flugzeugbau hat die ZIM Flugsitz GmbH am Freitagnachmittag gefeiert. Die Geschäftsführer Angelika und Peter Zimmermann gaben dabei nicht nur einen Rückblick in die Unternehmensgeschichte. Ihre Söhne Fabian und Lukas stellten sich als potenzielle Nachfolger vor.

„Im heimischen Arbeitszimmer haben wir 1995 mit Ingenieursdienstleistungen unseren Anfang gemacht“, erinnerte Angelika Zimmermann bei der Feier in der Produktionshalle in der Röntgenstraße. In einer Bilderschau blickte sie auf herausragende Ereignisse in der Unternehmensgeschichte zurück. So fiel 2006 der Schwerpunkt auf die Produktion für das Fluggeschäft, es folgte die Entwicklung eines Flugzeugsitzes. Damit fing ein rasanter Aufstieg an. 2008 wurde die ZIM Flugsitz GmbH gegründet. 2012 verließ der 10000. Sitz das Unternehmen. In der Produktionsstätte in der Röntgenstraße wurde aufgrund der steigenden Nachfrage der Platz bald knapp. Im Frühjahr 2013 startete die Produktion im Erweiterungsbau. 2014 kam von Lufthansa ein Großauftrag: 3600 Sitze für die neue Premium Economy Klasse – der wirtschaftlich bis dahin größte Auftrag des Markdorfer Unternehmens. Der letzte Sitz wurde passend in dieser Woche fertig. Insgesamt wurden in den vergangenen fünf Jahren mehr als 55000 Sitze an die Kunden weltweit verkauft. „Danke für die Unterstützung. Wir haben nun neue Herausforderungen, die Sie bitte mit uns meistern“, sagte Angelika Zimmermann zu den Geschäftspartnern.

Dr. Joachim Schneider, Head of Product Management bei der Lufthansa, berichtete den Festgästen: „Die Einführung der Premium Economy Klasse war eines unserer erfolgreichsten Programme. “ Die Zimmermanns bat er, weiterhin mit Hingabe die Produkte zu entwickeln.

Bürgermeister Georg Riedmann verwies darauf, dass 20 Jahre ZIM beispielhaft für die Entwicklung des Gewerbes in Markdorf stehe. Er appellierte an den Landtagsabgeordneten Martin Hahn, im Bodenseekreis weiterhin Entwicklungsmöglichkeiten von Bauland zu ermöglichen. „Eine städtische und regionale Infrastruktur kann nur erhalten werden, wenn hier auch entsprechend Arbeitsplätze geboten werden“, sagte Riedmann.

Abschließend blickten Fabian (21) und Lukas (19) Zimmermann humorvoll in die Vergangenheit und Zukunft. 20 Jahre ZIM sei auch die Geschichte der Familie. „Denn das Unternehmen ist sozusagen das zweitälteste Kind“, sagte Lukas Zimmermann. Schon früh seien beide in die Arbeit im Betrieb eingebunden worden und haben die Leidenschaft dafür entdeckt. Während Fabian einen technischen Berufsweg eingeschlagen hat, studiert Lukas Wirtschaft und Jura. „Wir hoffen, dass wir bereit sind, wenn der Zeitpunkt kommt, euch zu beerben“, sind die Söhne sich einig.

Insgesamt sind am Standort Markdorf 140 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz belief sich im Jahr 2014 auf 31 Millionen Euro. Das Unternehmen plant einen zusätzlichen Standort im Business Park Schwerin. Ab 2017 sollen dort jährlich rund 20000 Flugzeugsitze produziert werden.