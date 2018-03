Wachs drauf, abziehen, Haare ab: Das ist die tägliche Arbeit von Desiree Rahn (33). Wie das so ist, andere Menschen intim kennenzulernen und ob Männer mehr jammern als Frauen, verrät die sogenannte Depiladora im Gespräch mit Michael Scheyer.

Frau Rahn, ihr Arbeitsplatz ist eine Liege, auf der Menschen Platz nehmen. Müssen Ihre Kunden manchmal auch Schmerzen ertragen?

Nein, da gibt es nichts, was man nicht aushalten könnte. Ja, es gibt ein kleines Ziepen, wenn Haare aus der Pore entfernt werden. Das ist leider nicht wegzuzaubern. Aber es gibt Möglichkeiten das Ziepen zu lindern.

Wie denn zum Beispiel?

Ich arbeite hauptsächlich mit warmen Wachsen, die wärmer sind als die Körpertemperatur. Das öffnet die Poren, so dass die Haarfollikel besser herausrutschen aus der Pore. Das macht viel aus.

Also haben Sie keine schreienden Kunden?

Nein.

Hand aufs Herz, das muss doch weh tun, wenn Haare mit Wachs herausgezogen werden.

(Lacht.) Nein, ehrlich, es hat noch niemand geschrien. Gelegentlich gibt es einen Quieker. Und eine Kundin hatte mal Tränen in den Augen. Aber auch nur deshalb, weil wir da an einer sehr intimen Stelle waren. Das war sicherlich schmerzhaft. Aber es ging ohne Schrei.

So stelle ich mir das jedenfalls vor, dass es weh tut.

Also, wenn man das noch nie gemacht hat und nicht weiß, was auf einen zukommt, dann ist das ein Thema. Aber wer das mal ausprobiert hat und dann das zweite Mal kommt, der hat dann auch ein ganz anderes Feeling dabei. Das sagt jeder.

Wie ist das mit Menschen, die das erste Mal kommen? Beruhigen Sie die vorher?

Ja, auf jeden Fall. Ich kläre dann genau auf, was beim Wachsen mit der Haut passiert. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich vorher kennenlernt. Je nach dem, um was für eine Stelle es geht, die enthaart werden soll, ist es auch wichtig, dass es zwischenmenschlich passt.

Apropos intime Stellen: Was müssen sie denn so alles enthaaren?

Alles. Zwischen Ohrspitzen und Zehen gibt es nichts, was man nicht enthaaren kann.

Tatsächlich? Also Sie kennen bei manchem auch jede Stelle des Körpers?

Jede Stelle. Und ich erinnere mich bei manchen Kunden auch eher an eine bestimmte Körperstelle, als an einen Namen.

Hemmungen dürfen Ihre Kunden aber auch nicht haben.

Nein, ich erlebe das auch nicht so, dass die Kunden Hemmungen haben, sondern dass Sie sich in ein Vertrauensverhältnis begeben. Und das geht eben nur, wenn es menschlich passt. Ich fange auch meistens mit einer anderen Körperstelle an und taste mich dann zum Intimbereich vor. Wissen Sie, der Intimbereich wird öffentlich tabuisiert. Aber hier ist er gar kein Thema. Jeder zweite, der hier auf der Liege liegt, kommt zur Intimdepilation. Und, naja, da fängt dann eben auch so eine kleine persönliche Bindung an, und ich versuche es demjenigen hier dann auch so angenehm wie möglich zu gestalten.

Heißt es dann immer: Ganz ab oder darf auch mal was stehen bleiben?

(Lacht.) Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bei Frauen ist es üblich, einen Streifen oder ein Dreieck auf dem Venushügel stehen zu lassen. Männer bevorzugen die komplette Entfernung. Aber wenn Männer etwas stehen lassen möchten, dann meist etwas persönliches wie Initialien für die Freundin – das finde ich ja besonders herzig! Es gab hier aber auch schon Herzen, einen Tannenbaum, eine Nikolausmütze, einen Pfeil oder sogar Sterne.

Ich nehme an, Sie haben mehr weibliche Kunden?

Im Schnitt ist es fifty-fifty. Teilweise ist das aber auch saisonabhängig, mal mehr Frauen, mal mehr Männer. Männer haben jedenfalls richtig nachgezogen in den letzten Jahren.

Geht es da um die Brustbehaarung?

Auch, aber fast jeder Mann wünscht auch eine Intimenthaarung.

Und stellen sich Männer anders an? Sind es Mimosen?

(Lacht.) Nein, das ist ein Klischee. Die sind genauso tough wie Frauen.

Wie ist das denn für Sie, mit dem Intimbereich in Berührung zu kommen?

Ich habe da schon immer eine ganz sachliche Beziehung dazu gehabt. Man kann das mit einem Arzt vergleichen. Der fasst ja auch alles an. Und ich glaube, meine sachliche Art damit umzugehen, ist auch der Grund, warum die Leute sich hier so wohl fühlen. Der Intimbereich ist für mich genauso wie die Nase oder das Ohr oder der Fuß.

Wie haben Sie das Enthaaren denn gelernt? Dafür gibt es keine Ausbildung, oder?

Nein, leider nicht. Aber ich habe ein Zertifikat und eine Ausbildung mit medizinischem Hintergund. Ich habe vor 14 Jahren privat damit angefangen. Ich bin halbe Italienerin und habe die Haare von meiner Mama geerbt. Da musste ich auch etwas dagegen tun. Und so hat sich das entwickelt. Erst für die Freundin, dann für die Verwandte, dann auch noch für die Bekannte. Und irgendwann bin ich an den See gekommen und habe eine Zeit lang bei einer Kollegin Erfahrungen gesammelt. 2010 habe ich dann selbst in Markdorf eröffnet und nach einer kurzen Pause bin ich dann hier in der Poststraße gelandet, wo ich sehr glücklich bin – auch mit meiner liebenswerten Kollegin.

Wie lange hält eigentlich eine Wachsbehandlung?

Das ist sehr unterschiedlich. Meine Erfahrung zeigt, dass es das erste bis dritte Mal etwa zwei bis drei Wochen hält. Aber das Ziel ist es, dass die Behandlung alle vier Wochen fällig wird, gerne auch später.

Und was geht eigentlich nicht?

Wenn Venen hervorstehen, wird es sehr schwierig. Da muss man sehr vorsichtig sein. Ich muss ja die Haut glätten und wenn da eine Vene in die Quere kommt, wird es gefährlich. Ich hatte auch schon Kunden hier, die mit üblen blauen Flecken zu mir gekommen sind - von Kollegen falsch behandelt. Das darf nicht sein. Bart geht außerdem gar nicht. Also wenn Sie das nun wünschen würden, würde ich das ablehnen, sonst würden Sie mir hier umfallen bei der Behandlung. Und Kopfhaare gehen natürlich auch nicht. Da sind zu viele Nervenenden. Das muss man aus medizinisch Sicht ablehnen.

Ihnen macht also die Bartmode nichts aus? Das ist nicht Ihr Geschäftsbereich?

(Lacht.) Nein, gar nicht. Und ich finde auch nicht, dass die Brust immer enthaart werden muss. Das muss immer typgerecht sein. Da bin ich auch ehrlich: Wenn es nicht passen würde, würde ich abraten.

Ist der Sommer eigentlich eine bessere Saison als der Winter – von wegen Bikinizone?

Nein, es staut sich nur ein wenig vor der Ferienzeit, weil die Leute dann länger weg sind. Aber im Winter geht fast noch mehr als im Sommer. Man muss ja auch früh anfangen, damit die Behaarung im Sommer dann weniger wird. Aber natürlich gibt es auch die Spontantermine nach dem Motto „Ich möchte jetzt ins Strandbad, können wir das nicht jetzt schnell machen“.

Und gibt es denn einen Unterschied im Alter? Ich würde vermuten, Ihre Kundschaft ist eher jung.

Nein, es fängt bei den 16-Jährigen an und nach oben keine Grenze. Aber neulich erst hatte ich wieder eine Kundin, die ist Mitte sechzig. Ich habe auch Kunden, die nicht mehr sehr mobil sind. Da ist es auch ein hygienischer Aspekt. Jemand, der im Heim liegt und nicht mehr so kann wie er möchte, der sieht es aus einer ganz anderen Sicht als diejenigen, die sich hier auf die Liege liegen.

Und bei 16 geht es los?

Ja, ich habe auch schon eine jüngere Dame hier gehabt, die in Begleitung ihrer Eltern kam. Es gibt Jugendliche, die sehr viel Behaarung haben – oft mit dem Einsatz der Pubertät. Dann ist auch der Leidensdruck immens. Zunächst wissen die jungen Menschen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen und dann ist der Druck unter den Kids natürlich auch extrem. Das geht ja schon bei den Klamotten los.

Kommen eigentlich viele Kunden aus Markdorf oder von weit her?

Sie meinen der Diskretion wegen?

Ja, genau.

Also, man entwickelt ein Gespür für Diskretion. Manche Kunden wollen auf der Straße nicht gegrüßt werden. Und dann werde ich das auch nicht tun. Aber die meisten sind damit ganz offen, es gehört immer mehr zur Normalität wie ein Friseurbesuch. Da grüßen wir uns in der Stadt beim Einkaufsbummel und reden auch mal drüber und trinken einen Kaffee.