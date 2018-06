Edith Voggenberger ist seit 40 Jahren im Dienst

Zu Beginn des neuen Schuljahres hat Edith Voggenberger als verdiente Grundschullehrerin die Urkunde für geleisteten Dienst über 40 Jahre als Beamtin des Landes Baden-Württemberg von Schulleiter Andreas Geiger erhalten. Mit ihr sind eine kleine Sondergratifikation und einen Tag Sonderurlaub verknüpft.

Edith Voggenberger begann ihr Studium als Grund- und Hauptschullehrerin 1975 an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen. Als Fächer wählte sie Mathematik und Sport. Nach erfolgreich abgelegter Staatsprüfung unterrichtete sie erst in Pfronstetten auf der Schwäbischen Alb und dann in Reutlingen. 1984 wurde sie auf eigene Initiative für neun Jahre als Lehrkraft an die Europäische Schule im italienischen Varese vermittelt. Es folgten Fortbildungsaufenthalte im Rahmen des Comeniusprojektes in Dublin, Perugia und Exeter.

Als Grund- und Hauptschullehrerin mit den Fächern Mathematik, Sport und katholische Religion trat Edith Voggenberger ihren Dienst an der Jakob-Gretser-Schule in Markdorf im September 2001 an. Sie startete als Klassenlehrerin in Klasse 2 mit Fachaufträgen in Religion in Klassenstufe 4.

„Besonders ihre Offenheit, ihre lebendige und freundliche Art und ein lobenswerter Eifer im Dienst wurden ihr immer wieder bescheinigt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grundschule. Edith Voggenberger bringe sich bis zum heutigen Tag noch stets aktiv in die Schule ein und sei unter anderem langjähriges Verbindungsglied der Schule zum Verein ELAN, der im Land einzigartigen Initiative von Eltern zum Angebot von außerschulischen Nachmittagsangeboten. Sie zeige damit auf der ganzen Linie, dass ihr Pädagogenherz auch weit über den normalen Unterricht hinaus für die Grundschule in Markdorf schlägt. 2007 erhielt sie die Missio Canonica, die fachliche Qualifikation zur Erteilung des katholischen Religionsunterrichts durch Bischof Robert Zollitsch. In den vergangenen Jahren übernahm Voggenberger an der Gretser-Schule die Führung der Grundschulförderklasse.