Durchgerostet: Tiefgarage droht die Schließung

Schlechte Nachrichten hat es für den Gemeinderat in der Sitzung am Dienstag gegeben: Die Standsicherheit der Tiefgarage Bischofsschloss ist nicht mehr gegeben. Entweder werden Schritte zur Standsicherheit unternommen, oder sie muss noch vor dem Winter geschlossen werden, lautet das Fazit der Bausachverständigen Susanne Gieler-Breßmer und des Statikers Thilo Brändle. Nicht ganz so schlecht ist der Zustand des Parkhauses in der Poststraße, aber auch dort sind umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig.

Als die beiden Parkhäuser Anfang und Mitte der 1980er-Jahre gebaut wurden, war eine Betonversiegelung gegen Tauwasser gesetzlich noch nicht vorgeschrieben. Diese soll verhindern, dass der Beton und der eingebaute Bewehrungsstahl durch eindringendes Salz geschädigt wird. Das Schadensbild der Zwischendecke in der Tiefgarage Bischofsschloss sei sehr kritisch, erläuterte die Sachverständige. Durch Risse sei das Tauwasser in den Beton eingedrungen, eine starke Korrosion der tragenden Stahlteile sei die Folge. Alle Stellplätze seien betroffen, ebenso wie die Rampen zur Einfahrt und zur Abfahrt. Bereits im Jahr 2011 sei ein Gutachten zur Tiefgarage erstellt worden, im Vergleich dazu habe sich der Zustand in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert.

Decke muss gestützt werden

Wenn die Garage unterm Bischofsschloss weiter betrieben werden solle, müsse etwas gemacht werden, um die Last der Decke zu reduzieren, stellte der Statiker fest. Die Zwischendecke könnte durch Stützen abgesichert werden, sodass auf der unteren Ebene Parkplätze wegfallen würden. Doch wahrscheinlich kann dann trotzdem die obere Ebene nicht mehr genutzt werden. Die Ein- und Ausfahrt könnte über eine Ampel gesteuert werden. Für eine komplette Instandsetzung hat die Sachverständige Kosten von etwa 1,3 Millionen Euro errechnet. Die Arbeiten werden etwa ein Jahr dauern, solange bleibe die Garage geschlossen. Schwierig werde es sein, eine Firma zu finden, die diese Arbeiten ausführen will, sagte Gieler-Breßmer aufgrund ihrer derzeitigen Erfahrungen bei der Vergabe solcher Aufträge. Die Sachverständige, der Statiker und die Bauverwaltung suchen jetzt unter Hochdruck nach einer praktikablen Lösung für das Parkhaus.

Undichte Fuge macht Probleme

In der Tiefgarage Poststraße seien Betonabplatzungen und starke Korrosion an den Betonstützen festgestellt worden, ebenso gebe es Korrosionsschäden im Bereich der Stellplätze. Bei Untersuchungen wurde ein hoher Chlorid-Gehalt ermittelt. Dies sei nicht verwunderlich, da die Autos im Winter Tausalz mitbringen, berichtete die Sachverständige. Ein Problem sei auch eine undichte Fuge zwischen dem Parkhaus und dem Parkdeck unter der Poststraße. Das Fazit: Auch dort ist eine Instandsetzung notwendig.

Dafür hatte sie zwei Varianten berechnet, für eine dauerhafte Instandsetzung ohne bauliche Veränderungen hat sie Kosten von rund 2,72 Millionen Euro berechnet. Bei einer Instandsetzung für etwa zehn Jahre geht sie von Kosten in Höhe von etwa 1,24 Millionen Euro aus. Auch dort muss die Tiefgarage während der Arbeiten geschlossen bleiben. Asbest sei bisher nicht gefunden worden, Asbest behaftete Abstandshalter dürften damals normalerweise nicht eingebaut worden sein, entgegnete die Sachverständige auf eine entsprechende Frage. Bürgermeister Georg Riedmann kündigte an, dass es zur Tiefgarage Bischofsschloss kurzfristig einen Vorschlag für den Gemeinderat geben werde, zur Garage Poststraße solle es Anfang 2020 einen Vorschlag über das weitere Vorgehen geben.