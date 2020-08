„Durch Corona wird Digitalisierung einen Schub erleben“

Als Teil der Ausbildungsaktion „wissen, was geht!“ haben sechs Schüler die Techni-Data IT-Service GmbH an ihrem Firmensitz in Markdorf besucht und sich über Ausbildungsmöglichkeiten in der IT informiert, berichtet das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Teilnehmer wurden von Nora Kast, Personalreferentin von Techni-Data IT, Philipp Tada, stellvertretender Ausbilder für den Standort Markdorf, und Niklas Kmoch, Auszubildender im ersten Jahr, durch das Programm geführt. Im Vorfeld wurde für den Veranstaltungstag ein spezielles Hygienekonzept erstellt.

Bei einem Rundgang durch das Unternehmen konnten die Schüler zunächst einen Eindruck von den Räumlichkeiten, insbesondere von den modernen Arbeitsplätzen, gewinnen und hatten Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen. Im Präsentationsteil stellten Nora Kast und Philipp Tada die Einstiegsmöglichkeiten für Schüler bei Techni-Data vor. Hierzu zählen unter anderem die Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration oder die Möglichkeit, über Praktika in den Berufsalltag hineinzuschnuppern.

Im anschließenden praktischen Programmteil wurde den Schülern von Azubi Niklas Kmoch gezeigt, aus welchen Hardwarekomponenten ein PC aufgebaut ist. Das vermittelte Wissen konnte beim anschließenden Hardware-Quiz direkt angewendet werden. Im Kurz-Workshop „IT-Security“ ging es insbesondere um das Thema „sichere Passwörter“. Um auch hier die Schüler aktiv mit einzubinden, mussten sie verschiedene Fragen lösen. Die richtigen Antworten führten zu Lösungsbuchstaben, die wiederum ein Passwort ergaben. Für das korrekte Ergebnis gab es einen kleinen Preis.

„Uns war es wichtig, den Schülern eine gute Mischung aus Information, angewandtem Wissen und Praxis zu bieten. Das kam bei allen sehr gut an“ fasst Nora Kast den Tag zusammen.

„Wir freuen uns, dass wir den Schülern vermitteln konnten, was sich hinter einer Ausbildung in der IT verbirgt und welche Berufsmöglichkeiten es in einer so tollen Zukunftsbranche wie der IT gibt. Durch Corona wird die Digitalisierung einen Schub erleben und die IT noch mehr an Bedeutung gewinnen,“ ergänzt Philipp Tada.