Drogen, Diebstahl, Einbruch: 32-Jähriger vor Gericht

Zahlreiche Drogendelikte und drei Einbruchdiebstähle im Raum Markdorf sowie weitere Diebstähle und Urkundenfälschungen wirft die Staatsanwaltschaft Konstanz einem 32-Jährigen aus dem Bodenseekreis vor. Außerdem soll er mindestens zwei Dutzend Mal teils unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein mit verschiedenen schrottreifen Fahrzeugen ohne Versicherung im westlichen Bodenseekreis unterwegs gewesen sein. Die meist gestohlenen Kennzeichen habe er gefälscht und manipuliert, heißt es in der Anklage, die am Dienstag am Amtsgericht Konstanz verlesen wurde.

Schuld an seiner Kriminalität war seine Drogensucht. Das stellte der 32 Jahre alte Angeklagte, der aus Kroatien stammt, von Anfang an klar. Seine Mutter habe ihn und die Geschwister zu den Großeltern gegeben, um in Deutschland zu arbeiten, als er vier Jahre alt war. Mit sieben kam er nach Deutschland. In den Ferien reiste er häufig zum Opa nach Kroatien, um ihm bei der Pflaumenernte und beim Schnapsbrennen zu helfen, berichtete er.

Mit elf Jahren habe er dort schon den selbst gebrannten Sliwowitz getrunken. In der Berufsschule fing er an, Marihuana zu konsumieren. Später kamen Amphetamin und Ecstasy dazu. Zwei Therapien hat er hinter sich. Eine wurde abgebrochen, nach der zweiten war er zwei Jahre lang drogenfrei. Dann kam es zum Rückfall. Um seine Sucht zu finanzieren, verkaufte er selbst Drogen. Vor einem Jahr wurde er erwischt. Da hatte er bereits sechsmal je zehn Gramm Marihuana für je 100 Euro in Friedrichshafen verkauft. Ab Mai 2017 kaufte er rund 250 Mal je zwei Gramm Amphetamin zum Eigenkonsum, gab er zu. Ende vergangenen Jahres kaufte oder ersteigerte er zweimal für rund 200 Euro abgemeldete Autos, an denen er gestohlene und manipulierte Kennzeichen anbrachte. Dann begab er sich berauscht auf die Piste. Einen Führerschein hat er noch nie besessen.

Die drei vorgeworfenen Einbruchdiebstähle bestritt er, obwohl dem Gericht dafür einige Indizien vorliegen. Im Mai vergangenen Jahres soll er in ein Wohnhaus in Markdorf eingebrochen sein und eine Münzsammlung, eine Messersammlung und eine Kamera im Wert von 11 000 Euro gestohlen haben. Auch für einen erfolglos abgebrochenen Einbruch im Kindergarten St. Agnes in Meckenbeuren mit einem Sachschaden von 1000 Euro macht die Staatsanwaltschaft ihn verantwortlich.

Verheerende Folgen für die Bewohnerin hatte ein nächtlicher Einbruch in ein Haus in Salem-Mimmenhausen, der auf sein Konto gehen soll. Die 79-jährige Bewohnerin erlitt einen fürchterlichen Schreck, als eine dunkel gekleidete Person gegen vier Uhr morgens die Schlafzimmertüre öffnete, und ihr mit einer Stablampe ins Gesicht leuchtete. Die alte Dame schrie wie am Spieß, der Täter verschwand augenblicklich. „Seitdem bin ich nicht mehr der Mensch, der ich vorher war“, berichtete die immer noch geschockte Zeugin vor Gericht. Der 32-Jährige meinte auch nach ihrer eindrücklichen Zeugenaussage: „Das war ich nicht!“ Das Urteil wird voraussichtlich am Freitag verkündet.