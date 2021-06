Dreiste Diebin greift in mehrere Handtaschen

Weil eine Handtaschendiebin am Montag gegen 11.45 Uhr in einem Lebensmitteldiscounter im Schießstattweg ihr Unwesen trieb und bei mindestens zwei ihrer Opfer erfolgreich war, ermittelt der Polizeiposten Markdorf. Sowohl bei einer 68 Jahre alten Frau als auch bei einer 78-Jährigen entnahm die Unbekannte das Portemonnaie in einem unachtsamen Moment aus der am Einkaufswagen hängenden Tasche.

Darin enthalten waren insgesamt mehrere Hundert Euro Bargeld und zahlreiche Dokumente. Bei einer 74-jährigen Kundin, die ihre Tasche am Körper umgehängt hatte, war die Tatverdächtige so dreist und versuchte ebenfalls ihr Glück, wurde jedoch bemerkt. Von ihrem Opfer angesprochen flüchtete sie umgehend.

Die Tatverdächtige wird als eine 30 bis 40 Jahre alte, etwa 1,55 Meter große und schlanke Frau beschrieben. Sie hatte dunkles Haar, einen dunkleren Teint und machte einen ungepflegten Eindruck. Zur Tatzeit war die Unbekannte mit einem sehr hellen, weit geschnittenen Mantel und einer dunklen Strickmütze bekleidet.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07544 / 962 00 bei der Polizei in Markdorf zu melden. Die Polizei rät im Übrigen eindringlich, Handtaschen und Wertsachen während des Einkaufs zu keiner Zeit unbeaufsichtigt zu lassen und einen Diebstahl umgehend bei der nächsten Polizeidienststelle zu melden.