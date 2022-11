Drei Brände, eine halbe Million Euro Schaden: Mutmaßlicher Brandstifter von Markdorf vor Gericht

Wegen des Vorwurfs der Brandstiftung in drei Fällen muss sich ab Donnerstag, 3. November, ein 26-Jähriger vor dem Landgericht Konstanz verantworten.

Wie aus der Pressemitteilung des Gerichts hervorgeht, wird dem Angeklagten vorgeworfen, im Mai 2022 nachts innerhalb kurzer Zeit mehrere Brände in und um Markdorf gelegt zu haben.

In einem Fall soll er einen Bauwagen, der vom Natur- und Waldkindergarten genutzt wurde, angezündet haben. Weiter soll er in einer dreigeschossigen Holzscheune Feuer entfacht haben, die daraufhin bis auf die Grundmauern abbrannte; dabei sollen zwei Pferde verendet und zahlreiche Oldtimer zerstört worden sein, heißt es in der Nachricht.

Schließlich soll er eine landwirtschaftliche Scheune in Brand gesteckt haben. Insgesamt soll dabei ein Gesamtschaden in der Größenordnung von gut 500 000 Euro entstanden sein. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Aussage des Gutachters wird erwartet

„Er ist medizinisch begutachtet worden. Zum einen im Hinblick auf eine Alkoholabhängigkeit und zum anderen auf eine verminderte Schuldfähigkeit. Der Gutachter wird sich dazu bei der Verhandlung abschließend äußern“, erläutert Mirja Poenig, Richterin und Pressesprecherin am Landgericht Konstanz.

Neben dem Sachverständigen sind laut Mitteilung des Gerichts auch vier Zeugen geladen. Die Hauptverhandlung soll am Freitag, 4. November, und am Dienstag, 22. November, fortgesetzt werden.

Geschädigte kämpfen noch immer mit Folgen

Die Betroffenen der durch die Brände entstandenen Schäden haben bis heute mit den Folgen zu kämpfen. So konnte die Familie, der die Scheune und die beiden durch das Feuer ums Leben gekommenen Pferde gehörten, erst drei Monate nach der Brandnacht mit den Aufräumarbeiten beginnen, da zunächst die Gutachten abgewartet werden mussten.

Ob die Familie ihren landwirtschaftlichen Betrieb weiterführen kann, weiß sie zudem bis heute nicht, da das Geld, das viele Menschen gespendet hatten, für die Entsorgung des durch den Brand entstandenen Sondermülls draufgeht.

Die Waldkita Markdorf musste zudem den Aufbau einer geplanten zweiten Gruppe stoppen, da sie die nötige Infrastruktur hierfür erst wieder schaffen muss. Derzeit nutzt der Kindergarten einen geliehenen Bauwagen, in dem die Kinder bei schlechtem Wetter unterkommen. Im Frühjahr 2023 soll die Kita wieder einen eigenen bekommen.