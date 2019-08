Drachen- und Gleitschirmflieger feiern 40 Jahre Vereinsgeschichte mit einem Flugtag

Der Drachen- und Gleitschirmfliegerclub Friedrichshafen feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen. Gemeinsam mit der Markdorfer Segelfliegergruppe, dem gleitschirmfligerclub Seeadler und dem Bogenschützenclub Markdorf 1985 wird dies mit einem Tag der offenen Tür und einem Flugtag auf dem Segelflugplatz in Markdorf gefeiert. Für Flugsportinteressierte besteht die Möglichkeit, die Faszination des lautlosen Fliegens kennenzulernen – dabei geht es um Segelflugzeuge, Gleitschirmflüge, Drachen und Gleitschirme. Für Drachen- und Gleitschirmpiloten mit Windenberechtigung wird ein Flugbetrieb an der Winde angeboten. Darüber hinaus bietet der Gleitschirmhersteller Nova mit der Fluglegende Toni Bender ein Gleitschirmtestival an. Auch der Bogenschützenclub Markdorf 1985 e.V. führt an diesem Tag von 14.30 bis 17 Uhr ein Bogenschießen für Jedermann durch. Bei schlechtem Wetter wird der Flugtag um eine Woche verschoben. Infos dazu unter www.dgf-fn.de. Foto: DGF-FN

