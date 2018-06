Die württembergischen DLRG-Meisterschaften sind am vergangenen Wochenende ausgetragen worden. Über 1000 Sportler traten in verschiedenen rettungssportlichen Disziplinen gegeneinander an. Die DLRG-Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf war mit 42 Teilnehmern und zehn Mannschaften am Start. Die Salemer Ortsgruppe war mit 13 Schwimmern vertreten. Insgesamt nahmen an den Meisterschaften 19 Bezirke aus ganz Württemberg teil. In der Gesamtwertung konnte sich der Bezirk Bodenseekreis über den dritten Platz freuen. Die erstplatzierten Schwimmerinnen und Schwimmer qualifizierten sich für die deutschen Meisterschaften im Oktober in Leipzig.