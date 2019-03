DLRG-Ortsgruppe lobt Einsatz der Rettungsschwimmer

Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf sind im vergangenen Jahr erfolgreich bei Bezirks-, Landes-, Deutschen- und der Weltmeisterschaft der Rettungsschwimmer gestartet. Nicht nur dafür wurde viel trainiert, zudem gab es noch einige Ausbildungskurse für Kinder und Jugendliche. Das berichtete Markus Rank, der Vorsitzende der Ortsgruppe, in der Mitgliederversammlung am Montag. Zudem ehrte er einige Mitglieder für zehnjährige Zugehörigkeit zur Ortsgruppe.

Bei seinem Jahresrückblick verwies der Vorsitzende auf die erfolgreiche Teilnahme bei den Bezirksmeisterschaften, an denen eine große Gruppe aus Bermatingen/Markdorf teilgenommen habe. Die Senioren waren erfolgreich bei den Baden-Württembergischen und den Deutschen Meisterschaften. Ebenso nahmen etliche Schwimmer an den DLRG-Rettungswettkämpfen in Karlsruhe und Salem teil. Eine Gruppe Jugendlicher war bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig erfolgreich. Bei den Weltmeisterschaften in Australien starteten sechs Schwimmer für die Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf.

Teilnahme an Lehrgängen

Für Jugendliche gab es im vergangenen Jahr wieder Kurse zur Ausbildung als Rettungsschwimmer, diese sind Voraussetzung für die Teilnahme am Wachdienst, berichtete Alexander Bernhardt. Dabei werden sie nicht nur an die Wasserrettung herangeführt, sondern werden auch in Erster Hilfe, Knotenkunde und der Handhabung von Rettungsgeräten unterwiesen. Mit zwei Mannschaften hat die Ortsgruppe am JET-Wettkampf in Salem teilgenommen. Fünf Mitglieder nahmen an der Fachausbildung für den Wasser-Rettungsdienst teil, dabei wird die Rettung von Menschen in Strömungsgewässer trainiert, ebenso wie in Küstengewässern. Sehr realistisch war dabei die Teilnahme an einem Lehrgang in Österreich, als die Menschenrettung aus einem kalten, reißenden Gebirgsfluss geübt wurde.

Derzeit gebe es viele Kinder und Jugendliche, die zum wöchentlichen Training kommen, freute sich Jugendleiter Maximilian Barisch. Im Mittelpunkt stehe dabei die gute Vorbereitung auf die anstehenden Wettbewerbe.

Auch in diesem Jahr werden die Mitglieder der Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf wieder an den verschiedenen Wettbewerben antreten, kündigte Markus Rank an. Zudem werden das Training und die Ausbildung weiter ausgebaut. Im Sommer wird es wieder Wachdienst am Schlosssee geben, hierfür gelte es, weitere Jugendliche auszubilden. Zum Abschluss ehrte er für zehnjährige Zugehörigkeit in der Ortsgruppe Michael Geist, Lisa Willmann, Christina, Katharina und Jessica Rank, Julia Katharina Lotz und Yannick Spitzig.