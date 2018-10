DLRG Bermatingen/Markdorf holt Titel

Vor Kurzem sind die 46. deutschen Meisterschaften der Rettungselite der Deutschen-Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ausgetragen worden. Laut Pressebericht sind insgesamt rund 1200 Athleten aus allen Bundesländern an den Start. In spannenden Wettkämpfen mussten die Teilnehmer ihr Können in verschiedenen rettungssportlichen Disziplinen unter Beweis stellen. Durch ihre sehr guten Leistungen bei den württembergischen Meisterschaften qualifizierten sich Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe Bermatingen-Markdorf für diesen Wettkampf, die teils sehr gute Ergebnisse ablieferten.

In den rettungssportlichen Disziplinen 50m Hindernis, 50m kombiniertes Schwimmen und 50m Retten mit Flossen setzte sich Annalena Maunz gegen die starke Konkurrenz durch und holte in der Gesamtwertung Gold. Durch ihre Topleistung sicherte sich Annalena den Titel der Altersklasse 12 weiblich.

Die Mannschaft der Altersklasse 12 weiblich mit den Schwimmerinnen Annalena Maunz, Merle Handtmann, Jessica Rank, Jessica Köker und Ida Stützenberger,erreichte einen sehr guten siebten Platz.

Jonas Moll von der Ortsgruppe Bermatingen/Markdorf, der dieses Jahr aus taktischen Gründen für die befreundete Ortsgruppe Dettingen am Start war, erkämpfte sich durch sein sehr gutes schwimmerisches Können den siebten Platz in der Altersklasse offen. Mit der Mannschaft aus Dettingen erschwamm sich Jonas schließlich noch den sechsten Platz.