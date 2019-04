Dixiefest: Rotary-Club unterstützt in diesem Jahr Stiftung Valentina

Seit Jahren unterstützt der Rotary-Club Markdorf Projekte für Kinder und Jugendliche mit dem Erlös des Verkaufs beim Dixiefest. In diesem Jahr ist der Erlös für die Stiftung Valentina bestimmt. Die Stiftung unterstützt ein Projekt der Ulmer Uniklinik, das die Pflege und intensiv-medizinische Betreuung schwerkranker, insbesondere krebskranker, Kinder zu Hause ermöglicht. Bisher gibt es dieses Angebot nur für Erwachsene, im Großraum Ulm, mit den sieben Landkreisen, unter anderem dem Bodenseekreis, fehlt das Angebot für Kinder.

Initiator der Stiftung ist Kurt Peter, der in einem großen Markdorfer Unternehmen beschäftigt ist. Seine Tochter Valentina starb 2016, mit 13 Jahren an einem Knochentumor. Die Ulmer Uniklinik sei ein zentraler Behandlungsort für krebskranke Kinder aus dem Bereich zwischen Konstanz und Ulm, erzählt Kurt Peter bei einem Pressegespräch am Montag. Ein Anliegen der Kinderonkologie sei es, den Familien und den Kindern zu helfen und diese zu unterstützen, möglichst viele schöne Tage zu erleben und die letzten Wochen und Tage zu Hause zu verbringen. Doch dies bedeutet einen großen Aufwand für benötigte medizinische Geräte und für die betreuenden Ärzte und Schwestern.

Pflege und Betreuung in der Klinik zahlt die Krankenkasse, doch bei der Pflege und Betreuung zu Hause gebe es eine Lücke, die Kassen zahlen nur einen Teil, erklärte Lothar Wölfle von den Rotariern. Deshalb übernimmt die Stiftung Valentina einen Teil der benötigen Kosten. In den ersten 30 Monaten ihres Bestehens unterstütze die Stiftung mit 300 000 Euro die Anschaffung von medizinischen Gerätschaften und Einsatzfahrzeugen für die Ärzte, berichtete Kurt Peter. Derzeit sammelt die Stiftung Spenden für die Einrichtung einer Halbtagsstelle für einen Bereitschaftsarzt.

Da die Stiftung Valentina eine Unterstiftung der Bürgerstiftung Kreis Ravensburg ist, benötigt sie keinen Verwaltungsaufwand, das heißt, die Spenden fließen komplett in das Projekt. Traditionell verköstige der Rotary-Club Markdorf die Besucher des Dixiefestes mit Getränken und Wildschweinwurst, erklärte Erica Fölsche, derzeitige Präsidentin des Clubs. In diesem Jahr seien der komplette Erlös und eine Spende für die Stiftung Valentina bestimmt, zusätzlich werde noch eine Spendenbox aufgestellt. Der Stand der Rotarier ist wieder an der Volksbank zu finden.