Dixiefest in Markdorf am Muttertag

Das Dixiefest in Markdorf mit dem verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr fällt in diesem Jahr auf den Muttertag. Deshalb wollen die Akteure an diesem 8. Mai neben viel Dixie-Musik einiges zusätzlich anbieten, um Mütter an diesem Tag zu verwöhnen. Für sie gibt es in mehreren Geschäften spezielle Miuttertags-Angebote. Dies teilt die Stadtverwaltung in ihrer Ankündigung mit. Auch der Nervenkitzel soll nicht zu kurz kommen: Bis zu neun Meter hoch geht es mit einem Luftsprung auf dem Bungee-Trampolin auf dem Parkplatz von Edeka Sulger in der Mangoldstraße. Zum Thema Energiewende können sich Interessierte beim Markdorfer Sonnennetzwerk und GENO Solar auf dem Volksbank-Parkplatz beraten lassen.

Die Bands „Knapp ein Jahr“ am Rathaus, „Flame“ in der Hauptstraße/Ochsenlücke und „Feierware Jazzband“ vor der Sparkasse bringen dazu Dixie-Musik in die Stadt. Die Line-Dance-Tänzer von „Knapp ein Jahr“ treten in der Marktstraße auf. Außerdem gibt es Aktionen der Einzelhändler, ein Kinderkarussell, kulinarische Angebote und Flohmärkte - ein Programm für Jung und Alt.