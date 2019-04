Dixie-Musik hören und Schnäppchen jagen in Markdorf

Das traditionelle Dixiefest startet in Markdorf wieder am Sonntag, 5. Mai. Das bedeutet viel Musik in den Straßen der Stadt und ein buntes Programm, das die Einzelhändler am verkaufsoffenen Nachmittag zwischen 12 und 17 Uhr präsentieren. Zwischen Kirche und Sparkasse wird es eine bunte Aktionsmeile mit einem vielfältigen Programm geben.

Vier Bands werden in der Innenstadt zu hören sein, erstmals dabei ist „Flame“, eine Gruppe, die vor vier Jahren gegründet wurde, einige Musiker sind mit anderen Bands bereits in Markdorf aufgetreten. Mit einem breitgefächerten Repertoire, mit verschiedenen Musikstilen, wollen die Musiker Lebensfreude vermitteln. Bereits zum sechsten Mal dabei ist die „Dixie-Company“, die beim Untertor ihre Instrumente auspackt. Fester musikalischer Bestandteil beim Dixiefest ist die Band „Knapp ein Jahr“, die am Rathaus zu hören ist. Vor dem Proma wird „Vive La Bräss“ aus Überlingen zu hören sein.

Bei vielen Einzelhändlern gibt es Rabatte beim Einkauf. Bei der Stadt-Rallye können die Teilnehmer Interessantes über die Geschichte der Stadt und Wissenswertes über Heilpflanzen entdecken. Am Ende gibt es eine kleine Überraschung für die Teilnehmer. Dazu gibt es Leckeres vom Grill und eine Hüpfburg für Kinder.

Oltimer und Elektro-Roller

Für Technik-Freunde gibt es eine Oldtimer-Ausstellung, außerdem einen Elektro-Roller-Parcours in der Mangoldstraße. Der Automobilclub Markdorf wird auf einem Hindernisparcours am Stadtgraben ferngesteuerte Rennautos vorführen. Bastelspaß gibt es im Proma, hier kann aus einem Bausatz ein Solarhaus erstellt werden. Tanzvorführungen sind auf dem roten Teppich in der Hauptstraße angesagt. Die jungen Besucher des Dixiefestes können dann ihr Glück beim Goldwaschen und Edelsteinsuchen am Latschebrunnen probieren.

Fester Bestandteil des Dixiefestes ist der Kinderflohmarkt auf dem Parkplatz in der Mangoldstraße. Schnäppchen für alle gibt es bei Rudis Flohmarkt auf dem Parkplatz an der Ravensburger Straße sowie beim Flohmarkt im Haus im Weinberg.

Ebenso wird der Caritas-Kleiderladen in der Poststraße am Sonntag geöffnet sein.