Dienstjubiläen bei der Seelsorgeeinheit Markdorf

Bei der Mitarbeiterversammlung der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Markdorf konnten neun Arbeitsjubiläen von Mitarbeitenden gewürdigt werden: Tanja Walk (25 Jahre), Heike Raible (10 Jahre), Beate Schultze (10 Jahre), Katrin Wolf (10 Jahre) und Nicole Grothkopp (10 Jahre), Julia Haller (10 Jahre), Anca Scheu (10 Jahre) aus dem pädagogischen Personal der Kindergärten Markdorf, Bermatingen, Ahausen, sowie Barbara Tschöpe für den Blumenschmuck in der Kirche St. Nikolaus Markdorf. Kirchenmusiker Georg Brendle (25 Jahre) war schon in einem Gottesdienst in Kluftern gewürdigt worden. Pfarrer Hund freute sich über die Treue der Mitarbeitenden, denn sie geben der Kirche vor Ort ein Gesicht und bringen ihre Begabungen in ihrer Arbeit ein. Ansonsten stellte die Mitarbeitervertretung (MAV) ihre Arbeit vor, ebenfalls stellte sich die neue Kindergartengeschäftsführerin Madlen Dollinger vor.