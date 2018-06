Diebstahl auf dem Friedhof

Diebstahl auf dem Markdorfer Friedhof. Ob aus Unbesonnenheit oder in vollem Bewusstsein: Die bronzene Aufschrift eines Grabes mitsamt einer speziellen bronzenen Sonnenblume hatte es einem Besucher wohl besonders angetan. Zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen wurden die Elemente von einem Grabstein abmontiert und mitgenommen. Die Geschädigte Marika Herpolz hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Allerdings würde sie diese zurückziehen, falls der vermeintliche Täter die Bronzestücke zurückbringt. „Wir würden denjenigen, der das gemacht hat, gerne wachrütteln und zur Rückgabe bewegen“, erklärte Herpolz.

Dreißig Jahre lang stand der Grabstein mitsamt Aufschrift auf dem Markdorfer Friedhof. Schon im jungen Alter von acht Jahren musste Marika Herpolz ihren Vater beerdigen, suchte sich die einmalige Sonnenblume von Steinmetz Rolf Wiggenhauer als Zeichen der Verbundenheit aus. Am Dienstag begannen nun die Abtragearbeiten des Grabes, nach dreißig Jahren liefen die Nutzungsrechte aus. Mit dem Abtragen betraut war Wiggenhauer. Aufgrund des starken Regens unterbrach er die Arbeit am Dienstagmittag. Der Grabstein war bereits aus dem Fundament gehoben. Als er am Mittwochmorgen zurück an die Grabstelle kam, waren die Bronzeelemente verschwunden. „Er war genauso von der Rolle wie ich und meinte, dass es etwa eine halbe Stunde dauert, um das abzumontieren“, sagte Herpolz.

Der 38-Jährigen geht es weder um den finanziellen Wert, noch darum nun Jemanden zu schaden. Bedeutung, Erinnerung und ideeller Wert seien für sie viel wichtiger. „Mich stört diese Mentalität. Da steht etwas und ich stecke mir es einfach in die Hosentasche. Und wenn das noch auf dem Friedhof stattfindet, dann geht das einfach zu weit“, ärgert sie sich. Umso unverständlicher: Anscheinend haben die Bronzeelemente nur einen Wert von fünfzig Euro. „Entweder braucht jemand Geld oder er dachte es wird weggeschmissen. Trotzdem mach mich solche Unbedachtheit oder Frechheit wütend“, vermutet Herpolz.

Daher hofft sie nun auf die Einsicht des vermeintlichen Täters. Dieser könne die Elemente auf den Friedhof an die gleiche Stelle zurücklegen oder sich bei ihr telefonisch melden. In diesem Fall würde sie die Anzeige auch wieder zurückziehen. Etwaige Zeugen bittet Sie, sich bei der Polizei zu melden.

Unter der Telefonnummer 07544/9349334 ist Maria Herpolz zu erreichen. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Markdorf erbeten unter der Telefonnummer: 07544/96200