Diebe stehlen Roller und Kamera

Die Überwachungskamera nützte nichts: Diebe haben am Samstag gegen 21.45 Uhr aus einem Carport in der Straße Am Sportplatz in Markdorf einen grünen Motorroller der Marke Aprilia gestohlen. Die installierte Überwachungskamera wurde ebenfalls entwendet. Darüber hinaus rissen die Täter an einem ebenfalls dort abgestellten Kawasaki-Motorrad einen Blinker ab und versuchten die Tür eines Ford Mustang zu öffnen, schreibt die Polizei. Einer der Täter ist etwa 20 Jahre alt und hatte zur Tatzeit mittellange Haare bis über die Stirn. Er trug eine dunkle Jacke, einen hellen Pullover mit Schriftzug und vermutlich Jeans und dunkle Sneaker. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07551 / 80 40 entgegen.