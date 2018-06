Die Zeit ist noch nicht reif

Voraussichtlich am 22. Januar wird der Markdorfer Gemeinderat darüber entscheiden, wann die Wahl zum Nachfolger Bernd Gerber ansteht. Hauptamtsleiter Klaus Schiele betonte, dass die Verwaltung so schnell wie möglich die Termine festzurren möchte. Bekanntlich hat der Bürgermeister seinen Amtsverzicht zum 31.August diesen Jahres angekündigt. Nach der Gemeindeordnung (siehe Kasten rechts) muss die Wahl demnach an einem Sonntag zwischen dem 1. Juni und dem 31. Juli stattfinden.

Bei den meisten Parteien haben daher schon die ersten Überlegungen stattgefunden, wie sie personell in die Bürgermeisterwahl gehen wollen, auch wenn sie noch keinen möglichen Kandidaten namentlich nennen können. Lediglich die Freien Wähler trauen sich noch nicht so ganz aus der Deckung: „Wir werden uns in den nächsten Tagen und Wochen zusammensetzen, um uns Gedanken darüber zu machen, in welche Richtung es gehen soll“, sagt ihr Vorsitzender Markus Brutsch. Er betont, dass es nach der Rücktrittsankündigung von Gerber, der für die Freien Wähler im Kreistag sitzt, schon etwas Aufregung geherrscht habe, doch „trotzdem lassen wir uns nicht hetzen“.

Die Umweltgruppe hat sich bei ihrer Dreikönigswanderung am vergangenen Samstag mit der Kandidatensuche befasst. Das berichtet jedenfalls Vorstandsmitglied Johanna Bischofberger. Auch sie betont, dass das Thema noch nicht so dringlich sei. Ihre Partei sei noch in der Vorplanung, daher gebe es noch keine Namen, es sollte aber ein Kandidat sein, der naturgemäß die grüne Linie vertrete.

Gemeinderat der Umweltgruppe wird es eher nicht

„Wir gehen eher in die externe Richtung. Wir haben schon überlegt, wer von den Gemeinderäten die Qualität mitbringt, aber da sehen wir kein Potential alleine aufgrund des Ausbildung und des Formats“, sagt Johanna Bischofberger, die das Problem sieht, dass gute Leute eher aus der Gehrenbergstadt weggehen würden: „Markdorf ist kein Zentrum, das Verwaltungsmenschen anzieht.“

Aus ihrer Sicht gibt es zwei Aspekte zu berücksichtigen. Die Kandidaten, die aus der näheren Umgebung kämen, würden die Mentalität kennen und möglicherweise wissen, wie sich die Stadt in den vergangenen zehn Jahren entwickelt habe – „das wäre ein Pluspunkt“. Dagegen könne ein Kandidat, der von weiter weg komme, besser über den Tellerrand schauen und „Dinge sehen, die uns schon gar nicht mehr auffallen“. Ihre Partei habe für den Kandidaten jedenfalls keinen Katalog aufgestellt: „Je breiter wir suchen, umso größer ist die Chance, einen geeigneten Kandidaten zu finden.“

Zu personellen Angelegenheiten wollte sich Thomas Beck, Vorsitzender der CDU, gegenüber der Schwäbischen Zeitung nicht äußern: „Das macht das nicht besser. Wir sind aktiv, aber es gibt keine Geschichte zu erzählen. Das hat keinen Sinn“, betont er. Er sei aber hoffungsfroh, dass die Union einen Kandidaten aus ihrer Reihe präsentieren könne, obgleich er auch betont, dass das Rathaus nicht der CDU gehöre: „Wir sind aktiv“, sagt er dann auch.

Gemeinsamer Kandidat ist vorstellbar

Bei der SPD kann man sich durchaus vorstellen, einen gemeinsamen Kandidaten mit einer anderen Partei oder anderen Parteien aufzustellen: „Das sollte dann aber ein Fachmann sein, der sich mit einer Verwaltung auskennt. Wenn es jemanden gibt, der parteilos ist und einen guten Eindruck macht, dann wäre das eine Möglichkeit“, sagt der SPD-Vorsitzende Manfred Bastian.

Auch er meint, dass es jetzt noch zu früh sei, einen Kandidaten zu präsentieren: „Wir haben uns aber schon unsere Gedanken gemacht. Wir können jedoch vor Ort schlecht entscheiden und müssen auch mal bei höherer Stelle nachfragen.“ Damit meint er nicht unbedingt nur die Kreis-SPD. Und weiter meint Bastian: „Wir geben uns noch ein bis zwei Monate.“