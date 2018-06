„Vorsicht Falle“, so möchte man jeden warnen, der sich Matthias Kellers Bildern nähert. Es ist eine farbenfrohe Welt voller Rätsel, voller Täuschungen, voller Witz. Akribisch gemalt sind Häuser, Wände, Fenster, Türen, Möbel, Palmen und Menschen, und doch sind es surrealistische Szenerien. Denn Matthias Keller lässt nichts an seinem Platz.

Fassaden sind übereinandergestapelt, scheinen einzustürzen, Dächer reihen sich am Boden, Stühle fallen vom Himmel, Menschen balancieren in schwindelnder Höhe auf Mauern, die ins Leere führen, gehen durch Türen ins Nichts, ein „Wolkenträger“ trägt tatsächlich eine große Wolke vor sein Haus.

Auch wenn man meint, einen Schlüssel gefunden zu haben wie im Bild „never ending“, auf dem ein Mann mit Pinsel vor einer halbfertigen Wand steht, auf der Reihen von bemalten Platten ein großes Bild zusammenfügen, entdeckt man bald eine neue Irritation: Die Leiter steht noch da, um die nächsten Platten anzubringen, doch die übereinander stürzenden Bauelemente auf dem Bild überspringen die Fugen, ragen aus dem Bild heraus.

Die jeder Logik entbehrenden Perspektiven fordern heraus wie die gestapelten Häuser, Wände und Dächer und die darin verlorenen Figuren. Wir fragen den Künstler, wo er seine Anregungen findet: „Ich bin einfach ein Beobachter und stelle das Gesehene überspitzt dar“, meint Keller. Doch nicht nur das interessiert den in Markdorf lebenden Künstler, der an der Kunstakademie Stuttgart studiert hat. Seine Werke sind zugleich voller reizvoller Anspielungen aus der Kunstgeschichte. Neben Marats umwickeltem Kopf wird man auch Reminiszenzen an Caspar David Friedrich, Piet Mondrian oder Gerhard Richter finden.

Die am Kunstfreitag eröffnete Ausstellung ist noch bis 20. Juli jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen. (cv)