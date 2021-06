Die Stadt Markdorf schließt die Corona-Teststation in der Stadthalle.

Seit dieser Woche gilt im Bodenseekreis die Inzidenzstufe 1 (unter 10) mit weitgehenden Lockerungen. Die Testpflicht ist nun weitgehend entfallen.

Deshalb hat die Stadtverwaltung entschieden, die Teststation in der Stadthalle ab kommender Woche zu schließen. Die Stadt Markdorf bedanke sich an dieser Stelle beim DRK-Ortsverein und bei allen ehrenamtlichen Helfern.

Wenn aber die Infektionszahlen wieder steigen und bestimmte Inzidenzwerte überschritten werden, gibt es in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel in der Gastronomie, wieder eine Testpflicht. Bei Bedarf kann die Teststation kurzfristig wieder in Betrieb genommen werden.