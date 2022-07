Die Sorgen der lokalen Busunternehmen

Volker Mayer-Lay, Bundestagsabgeordneter des Bodenseekreises, hat sich vor Ort beim Busunternehmen Wegis in Bermatingen-Ahausen über die angespannte Situation im ÖPNV informiert. Insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, Dieselkrise und des Fahrermangels, seien die Zeiten hart für die privaten Verkehrsunternehmen im Land. das berichtet das Busunternehmen in einem Schreiben.

Spätestens seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine seien die Dieselpreise regelrecht explodiert; die Kosten könnten die Busunternehmen jedoch nicht weitergeben. Die Ticketpreise im ÖPNV seien mehr oder weniger politisch bestimmt – und für die derzeit auflaufenden zusätzlichen Kosten fühlten sich weder Bund noch Land und auch nicht die Landkreise als Aufgabenträger so recht verantwortlich, so Mayer-Lay in einer Pressemitteilung.

Christian Wegis erläuterte beim Ortstermin: „Mein Betrieb befindet sich als Auftragsunternehmer einer Bahnbustochter am Ende der Nahrungskette.“ Dazu kämen noch die Kostensteigerungen durch einen neuen Manteltarifvertrag ergänzte Christof Bühler, Busunternehmer aus Wilhelmsdorf: „Da die Branche unter Fahrpersonalmangel leidet, müssen und wollen wir unseren Fahrern gutes Geld bezahlen und gute Arbeitsbedingungen bieten. Aber wir müssen das Geld auch erwirtschaften können.“ Er schlug vor, die Dieselsteuer für den ÖPNV für die Dauer des Krieges auf die EU-Mindestbesteuerung von 33 Cent/Liter abzusenken. Volker Mayer-Lay will diesen Vorschlag aufgreifen und sich beim Bund dafür einsetzen, heißt es im Pressebericht. Bernd Grabherr aus Waldburg, Vorstand des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen (WBO), meinte, dass es sicher auch dem Land und den Aufgabenträgern leichter falle, einen Beitrag zu leisten, wenn der Bund sich bewege.