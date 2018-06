Die Sonne lacht zum Stadtfest über Markdorf

Markdorf im Glück: Am Wochenende wurde Stadtfest gefeiert und die Sonne lachte dazu, zahllose Besucher zogen an den drei Tagen von einer Laube zur anderen. Markdorfer und Gäste genossen die von den Vereinen angebotenen Leckereien in fester und flüssiger Form. Zudem wurde ein attraktives Rahmenprogramm geboten – ein Anziehungspunkt waren die Aufführungen des Musicals „Der Zauberer von Oss“ in der der Stadthalle.

Für die Markdorfer ist das Stadtfest ein fester Termin. Dabei kommen auch die Freunde der Musik auf ihre Kosten, auf der Bühne am Rathaus gab es Partyspaß mit der Band „Platzhirsche“, am Samstag trat hier die Rock- und Popband „CrossBeats“ auf. Etwas kleiner, dafür aber näher am Publikum waren die Bands, die auf der Bühne am Marktplatz auftraten.

Die Lauben waren in diesem Jahr noch mehr auf die obere Marktstraße und den Marktplatz konzentriert. Die Ensisheimer waren vom Untertor auf den neuen Standplatz am Adler umgezogen, dadurch waren die Tischtennis-Freunde mit ihrer Tombola am Dosch-Haus etwas verloren, wie Bürgermeister Georg Riedmann bedauernd feststellte. Hier soll im nächsten Jahr eine bessere Lösung gefunden werden. Trotz der Änderungen herrschte am Freitag- und Samstagabend ein reger Betrieb an und in den Lauben.

Zum Stadtfest gehörte auch der Kinderflohmarkt, bei dem zahlreiche junge Händler ihre Zimmer aufgeräumt hatten und alles Überzählige feilboten. Für Schnäppchen-Jäger gab es zahllose gute Angebote. Ein weiterer Anziehungspunkt war der Kletterturm. Gut gesichert ging es die Wand hinauf, um – oben angekommen – die Glocke zu betätigen.

Für die Freunde des runden Leders gab es etwas Besonderes: Profi-Freestyler Camill Hauser zeigte, was er so alles mit einem Ball anstellen kann. Anschließend gab er nicht nur Autogramme, sondern zeigte den Jugendlichen auch einige seiner Tricks mit dem Ball. Für die jüngsten Stadtfest-Besucher gab es eine Spielestrasse an der Alten Schule.

Im Rahmen des Stadtfestes wurde am Freitag von der Restauratorin Michaela Vogel eine Wanderung zum Gewann Altschloss angeboten, die auf ebenso große Resonanz traf, wie die Führungen im Hexenturm.