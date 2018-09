Die Markdorfer läuten den Herbst ein

Mit einem großen Apfelfeschd sind am Wochenende in Markdorf die diesjährigen Apfelwochen am Bodensee eröffnet worden. In der Altstadt präsentierten zahlreiche Selbstvermarkter aus der Region rund um den Gehrenberg ihre Angebote. Es war eine imposante Schau, was die einzelnen Hofläden Leckeres aus Obst, besonders Apfel, angeboten haben. Zudem stellten auch einige Handwerker ihre Produkte vor, ferner gab es einige historische Traktoren und Vespas zu bewundern. Die Kinder konnten bei der Apfelolympiade ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Was für ein idealer Festplatz der Hof des Bischofschlosses ist, wurde am Samstag wieder mal deutlich. Es war kaum ein freies Plätzchen zu finden, um die angebotene, gefüllte Kalbsbrust, natürlich mit Apfel, zu verspeisen, oder den Apfelkuchen der Landfrauen zu genießen, oder die leckere Kürbissuppe aus Ittendorf. Nebenan präsentierten zwei Hofläden ihre Angebote, Obst in verschiedenen Formen, fest, flüssig und als Marmelade, dazu gab es gleich frisches Brot. Die Markdorfer Trachten boten selbstgemachtes Apfelmus an.

Herbstliches Ambiente

In der Marktstraße hatten ebenfalls einige Obstanbieter ihre Stände aufgebaut. Das „Lichtblick“ hatte die Mittagstafel herbstlich dekoriert. Natürlich gab es auch eine Fülle von Kürbissen, sei es zum Essen oder zur Zierde, daneben toll blühende Artischocken. Dazu passend Körbe in allen Größen und Formen, dazu Holzarbeiten, die ebenfalls die Wohnung verschönern können. Herbstliches Gemüse hatten die Betreiber vom Rimpertsweiler Hofgut mitgebracht. Dicht umlagert der Holzofen, in dem leckere Apfel-Dinnele oder Pizza gebacken wurde. Zum Nachtisch lockte leckerer Bauerndorf-Käse aus dem Teuringer Tal.

Fast 20 Sorten Äpfel von Hochstamm-Streuobstwiesen hatte der BUND-Markdorf mitgebracht, von der Sorte Kaiser-Wilhelm bis zum Jakob Fischer. Eine Augenweide der Brunnen am Rathaus, der mit vielen Äpfeln und herbstlichen Blumen geschmückt war. Daneben der Stand von der Erzeugergemeinschaft Obst vom Bodensee. Dort gab es die Apfel-Klassiker Elstar und Gala zum Probieren und die neue Sorte SweeTango. Nebenan, in der Obstkiste konnten sich die Besucher fotografieren lassen und das Bild gleich mitnehmen.

Natürlich war auch die Apfelkönigin Sabrina Heiß gekommen, aus Südtirol, aus Natz-Schabs war ihre Kollegin, die Apfelkönigin Anna Michaeler mit einem Infostand angereist. Dort konnten Südtiroler Spezialitäten gekostet werden. Zum Abschluss gab es noch ein Konzert der drei Feuerwehr-Spielmannszüge Markdorf, Überlingen und Kehlen. Insgesamt war der Samstag eine tolle Werbung für den Apfel, für Produkte aus der heimischen Region und von den Mitarbeiterinnen der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee gut vorbereitet.