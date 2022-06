Die Markdorfer Innenstadt wird zum Festgelände

Das Stadtfest Markdorf wird vom 17. bis 19. Juni bereits zum 44. Mal gefeiert. Dann wird die historischen Innenstadt Kulisse für buntes Treiben. Den Auftakt macht am Freitag um 17 Uhr das Musical Annie in der Stadthalle. Um 18.30 Uhr ist dann die offizielle Eröffnung des Stadtfestes mit der Einweihung des neu sanierten Latscheplatzes mit Bieranstich und der Dirty River Jazz Band am Latscheplatz. Abends wollen dann CrossBeats und Chris Metzger für Stimmung sorgen. Der Samstag startet um 14 Uhr mit dem Kinderflohmarkt und dem Kletterturm im Bereich Kirchgasse. Um 16 Uhr ist Beginn der Bewirtung und des bunten Kinder- und Unterhaltungsprogrammes. In der Stadthalle wird um 17 Uhr nochmals Annie aufgeführt. Eine Party mit dem Kehlbach-Express und Afterglow steht abends auf dem Programm. Der Sonntag beginnt festlich um 10 Uhr mit einem ökumenischer Gottesdienst, mitgestaltet vom Musikverein Riedheim auf der Rathausbühne. Anschließend ab 11 Uhr wird wieder bewirtet, in der Kirchgasse ist dann Kinderflohmarkt mit buntem Kinderprogramm. Das Musical Annie gibt es nochmals um 17 Uhr in der Stadthalle zu sehen. Ab 18.30 Uhr ist ein gemütlicher Ausklang des Festwochenende mit dem Musikverein Ittendorf auf der Rathausbühne. Das gesamte Programm und weitere Informationen zum Stadtfest gibt es auf www.markdorf.de