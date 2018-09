Die Lebensretter aus Markdorf

Mehr als 20 Blutspender hat Bürgermeister Georg Riedmann in der DRK-Rettungswache für mehr- oder vielfaches Blutspenden geehrt. Es sei für ihn eine besondere Ehre und Freude den Spendern zur Ehrung zu gratulieren und für ihren Dienst am Nächsten zu danken, stellte der Bürgermeister fest, der auch Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Markdorf ist. Spitzenreiter war an diesem Abend Peter Müller, der für 100-maliges Spenden geehrt wurde.

„Sie tun Gutes am Nächsten“, dankte Riedmann den Spendern. Sie betreiben echte Lebensrettung, in dem sie Blut für schwerverletzte und schwerkranke Menschen spenden. Mit dem gespendeten Blut könne die medizinische Versorgung aufrechterhalten werden, es sei ein wichtiges Glied in der Lebensrettungs-Kette. Das Blut komme nicht nur Schwerverletzten zu Gute, sondern auch Menschen mit einer schweren Erkrankung. Bisher gebe es keinen Ersatz für das Blut und der Bedarf für die medizinische Versorgung steige ständig, motivierte Riedmann die Spender weiterhin ihr Blut zur Verfügung zu stellen. Riedmann dankte auch den Helfern des Ortsvereins für ihren Einsatz und ihr Engagement bei den jährlichen Blutspende-Aktionen.

Goldene Ehrennadel

Für zehn Spenden wurden mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet: Eva Erndt, Andreas Heusel, Elisabeth Kern, Timo Mader, Andre Thum und Annette Willmann. Für 25maliges Blutspenden waren es: Bianca Bädicker, Johanna Boll, Cordula Büchele, Elvira Buchmann und Regina Hummel. Andreas Benz, Andrea Leibinger und Helga Wagner wurden für 50 Blutspenden geehrt, Bruno Glökler und Thomas Muff für 75. Für 100 Blutspenden erhielt Peter Müller die Goldene Ehrennadel mit goldenem Eichenkranz und der Zahl 100. Für alle Spender gab es noch Blumen und Wein von der Stadt Markdorf.