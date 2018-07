Im Eingangsbereich türmen sich noch Werkzeug und Bauelemente, Handwerkerlärm klingt durch den Markt. Noch wird emsig gearbeitet, denn schon am nächsten Donnerstag wird in der Ensisheimer Straße „Michas Markt“ in den Räumen des ehemaligen Kaufhauses „Megamax“ eröffnen. Voerst aber nur mit einem Räumungsverkauf. Die letzten Waren von „Megamax“ werden mit einem deutlichen Rabatt von 30 bis 70 Prozent Nachlass verkauft. Der Räumungsverkauf wird vom 26. Mai bis 11. Juni angeboten.

Nach der Räumungsverkaufs-Phase wird der Markt nochmals geschlossen um dann, geplant im Juli, als Sonderpostenmarkt zu eröffnen. Die Kunden erwartet dann auf 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ein Schnäppchenparadies. „Wir werden keine festen Lieferanten haben, sondern verkaufen hier hochqualitative Ware zu superbilligen Preisen“, erläutert Micha Stenmans sein Konzept. Der Inhaber von „Michas Markt“ ist in Markdorf als aktives Mitglied der Historischen Narrenzunft und des Männerballetts bestens bekannt.

„Wir übernehmen die Produkte aus Firmenauflösungen oder Insolvenzen und können sie so zu unschlagbar günstigen Preisen hier anbieten“, formuliert es Stenmans Partnerin Cathry Abendroth. Als festes Sortiment wird es Verbrauchsgüter für den Haushalt sowie Dekoartikel und Kosmetik geben, alles andere ist ein ständig wechselndes Programm. „Je nachdem was wir gerade übernehmen können, wird es hier angeboten. Jede Woche wird es dann auch besondere Aktionen mit besonders billigen Produkten geben“, erzählt Stenmans. Öfters vorbeischauen soll sich lohnen, denn jede Woche wandelt sich so das Sortiment. „Die Kunden sollen jede Woche aufs Neue überrascht sein, was es hier alles gibt“, erläutert Abendroth.