Die Kinderkleiderkiste kommt wieder

Zum vierten Mal kommt die Kinderkleiderkiste des Rotary Clubs Markdorf am Sonntag, 27. März von 14 bis 16 Uhr in die Stadthalle Markdorf.

Mit Baby-/Kinderkleidung, Spielsachen und Kinderfahrzeugen - zu günstigsten Preisen - gehört die Kinderkleiderkiste seit 14 Jahren zum Veranstaltungskalender der Stadt Markdorf. Nach der coronabedingten Zwangspause darf mit einer noch größeren Warenauswahl gerechnet werden. Gemäß der derzeitigen Situation muss die Durchführung der Veranstaltung noch mit gewissen Einschränkungen geplant werden: Zutritt nach 3G Regel, Maske tragen, Einbahnstrassenführung durch die Stände in der Halle. Aber sollten tatsächlich bis zum 20. März alle Corona-Einschränkungen wegfallen, kann die Kinderkleiderkiste am 27. März ohne Einschränkungen besucht werden.

„Tischreservierungen werden ab sofort entgegengenommen“, erklärt Uwe Hornauer, der wiederholt die erfolgreiche Veranstaltung beim RC Markdorf organisiert.10 Euro beträgt die Tischmiete. Tische können unter kinderkleiderkiste@rotary-markdorf.de reserviert werden. Anbieter erhalten zum Aufbau ab 12:45 Uhr Einlass in die Stadthalle.

Den Erlös aus Kuchenverkauf und Standgebühr spendet der RC Markdorf traditionell an soziale Projekte in Markdorf. In diesem Jahr: die „Impulsmahlzeit” (preiswertes Essen für bedürftige Menschen in Markdorf), sowie für weitere Hilfen für bedürftige Senioren (in Zusammenarbeit mit dem Mehr-Generationen-Haus).