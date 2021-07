Die Kinderkleiderkiste ist wieder da

Am Sonntag, 19. September, findet nach einer längeren Corona-Pause wieder die Kinderkleiderkiste des Rotary Clubs Markdorf in der Stadthalle statt. Von 14 bis 16 Uhr öffnet der Secondhand-Markt mit vielen Markenprodukten rund ums Kind seine Pforten, so der Veranstalter in einer Mitteilung.

„Tischreservierungen werden ab sofort entgegengenommen“, erklärt Uwe Hornauer laut Mitteilung, der wiederholt die Veranstaltung beim RC Markdorf organisiert.Zehn Euro beträgt die Tischmiete. Tische können unter kinderkleiderkiste@rotary-markdorf.de reserviert werden. Anbieter erhalten zum Aufbau ab 12:30 Uhr Einlass in die Stadthalle.

Traditionell wird es wieder Kaffee und selbstgebackene Kuchen geben. Den Erlös aus Kuchenverkauf und Standgebühr spendet der RC Markdorf an soziale Projekte in Markdorf. In diesem Jahr geht das Geld an die Initiative “Impuls-Mahlzeit”, so der Veranstalter.