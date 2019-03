Die Fasnet als Therapeut

Große Freude bei der Historischen Narrenzunft Markdorf und im Pfarrhaus: Erstmals war am Sonntag die Narrenzunft Oberkirch, die Heimatzunft von Pfarrer Ulrich Hund, beim Fasnetumzug und Zunftmeisterempfang dabei. Zudem gab es eine weitere Premiere und einen Abschied: Erstmals führte Michael Bauer als Narrenbolizei den Umzug an, zum letzten Mal war Dietmar Bitzenhofer im Häs des Narrenbüttels dabei.

Beim Zunftmeisterempfang im Rathaus begrüßte der abgesetzte Hausherr, Bürgermeister Georg Riedmann, mit gereimten Worten, die Abordnungen der teilnehmenden Zünfte. Die Fasnet sei fast ein guter Therapeut, sie biete eine gute Gelegenheit, den Frust und Ärger der vergangenen Wochen zu vergessen, stellte er fest. In diesem Jahr musste eine Abordnung der Narrenzunft alleine nach Tübingen fahren, Riedmann musste die Sitzung des Gemeinderates leiten. Er hoffe, dass die Zunftoberen den Regierungspräsidenten überzeugen konnten, den Zuschuss zum Umbau des Rathauses nicht zu klein zu bemessen, fügte der Bürgermeister an. Zunftmeisterin Birgit Beck fand es gar nicht gut, dass der abgesetzte Bürgermeister zu einer Sitzung des Gemeinderates eingeladen hatte. Sollte das nochmals passieren, habe sie eine Überraschung parat, kündigte sie an.

Lob für die Zunft gab es vom Vize-Präsidenten der VSAN. Es sei eine wunderbare Fasnet gefeiert worden, einiges habe man verändert, was gut angekommen sei, stellte er fest. Einzig beim Rathaussturm habe die Energie der Jungvermesser nachgelassen, am Samstag hätten sie mit Umarmungen das Rathaus erobert. Die Jung-Vermesser feierten in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, dabei sei das 60-jährige Bestehen der Alten Garde übersehen worden, entschuldigte sich Zunftmeisterin Birgit Beck. Gemeinsam mit den jetzigen Gardemädchen erinnerten die Mitglieder in gereimten Worten an die vielen Auftritte und Aktivitäten.

Etwas verspätet kam Pfarrer Ulrich Hund zum Empfang, er brachte gleich eine Abordnung der Zunft aus Oberkirch mit. Der Gottesdienst habe eine Spur länger gedauert, entschuldigte er sich. Dann stellte er die Geschichte und die Figuren der Narrenzunft Oberkirch vor. Eigentlich bleiben die Narren am Fasnetssonntag zu Hause, für den Pfarrer haben sie eine Ausnahme gemacht.