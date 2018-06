Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür hat das Bildungszentrum Markdorf (BZM) am Samstag einen runden Geburtstag gefeiert. Es wurde vor 50 Jahren gegründet, um den Bildungsbereich im ländlichen Raum zu verstärken. Es war eine Modellschule, mit den Schularten Haupt- und Realschule, Gymnasium unter einem Dach, dadurch sollten durchlässige Strukturen geschaffen werden.

Eigentlich hätte bereits im Herbst vergangenen Jahres das Jubiläum gefeiert werden sollen, aber bedingt durch die großen Feiern anlässlich des Markdorfer Stadtjubiläums haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, den Festakt zu verschieben, berichtete Veronika Elflein, derzeit koordinierende Schulleiterin.

Bereits im September 1967 war das kooperative BZM gestartet, damals noch in etlichen Provisorien, das Schulgebäude wurde erst 1972 fertig. So dass in vier Jahren wieder gefeiert werden könne, dann sei auch die neue Mensa fertig, stellte Elflein fest. Das 50-jährige Bestehen sei ähnlich einer Gold-Hochzeit, durch die „Heirat“ sei ein Schulmodell entstanden, das trotz Veränderungen frisch und munter im Leben steht, ein Haus mit zwei Gesichtern, die sich gut ergänzen, stellte Diana Amann, Direktorin des Gymnasiums fest. In 50 Jahren sei zusammengewachsen, was zusammengehört und an eine Trennung sei nicht zu denken, so ihr Fazit.

Die Gründung des kooperativen Bildungszentrums, um drei Schularten unter einem Dach zu vereinen, sei damals eine große Herausforderung gewesen, erklärte Hartmut Nill, Leitender Regierungsschuldirektor beim Regierungspräsidium in Tübingen. Die Geschichte und die aktuelle Entwicklung mit der Einrichtung des Schulverbundes aus Werkreal- und Realschule zeige, dass die Kooperation funktioniere und mehr Freiheit bei der pädagogischen Arbeit und im Schulleben bedeute. Es biete den Schulen die Möglichkeit, sich mehr zu profilieren und für mehr Lebendigkeit.

Für den Landkreis, der Schulträger ist, sei das BZM ein wichtiger Bestandteil im Bildungsbereich des Kreises, stellte Landrat Lothar Wölfle fest. Der Kreistag habe ein umfangreiches Sanierungsprogramm für die Sporthalle und das Schulgebäude beschlossen. Mit der Stadt Markdorf sei ein neuer Kooperationsvertrag geschlossen worden, in dem die Kostenteilung festgeschrieben wurde. Die Gründung des Schulverbundes habe auch eine Veränderung bei der Kostenübernahme notwendig gemacht, ergänzte Bürgermeister Georg Riedmann. Dieser Verbund sei ein Bestandteil der Erfolgsgeschichte des BZM. Dazu gehörten auch die vielen kreativen Schüler, die in verschiedenen Themenbereichen immer wieder zeigen, was sie neben dem Unterricht entwickeln und verwirklichen können.

Schüler zeigen Vielfalt

Von seinen Anfängen als Gründungsdirektor des Gymnasiums im BZM berichtete Hansgeorg Raidl in launigen Worten. Es war eigentlich eine Mangelverwaltung, es fehlten Lehrer und Räume, einzig die Schülerzahlen stiegen kontinuierlich.

Nach dem Festakt startete der Tag der offenen Tür, die Schüler hatten eine Vielzahl von Aktionen und Angeboten vorbereitet. Es gab Vorführungen zu verschiedenen Themen, wie Theater, Film und Boxen, Mitmach-Aktionen und eine Fülle an Essensangeboten.