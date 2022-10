Die „Erdnagel Großkunst Filmnacht“ ist wieder am Start

Bereits zum 23. Mal wird am Freitag, 28. Oktober, ab 20 Uhr Filmkunst vom Feinsten geboten, und zwar im Markdorfer Theaterstadel bei der „Erdnagel Großkunst Filmnacht“. Geboten wird gemäß den Veranstaltern Filmtrash, auf den man auf Zelluloid bisher wohl verzichten musste: Amateurfilmteams aus der Region stellen sich der Herausforderung, einen Kurzfilm zu drehen, in dem die Worte Salatwurscht, Leergschwätzt, Situationselastisch, Organspender, Schreckschraube, Anwendungsberater, Betthupferle, Schtumpa, Fischzuchtanstalt eine tragende Rolle spielen sollten. Außerdem vorkommen muss der Satz: „Etz sei so guat, Katzakopfpflaster! Guck, so Isch‘s gworra - beim Gette, dem Seckel und dr Gotta, dera Kuah!“ Wirklich auf gar keinen Fall vorkommen darf das Wort: Stahlpfriemenzapfen.

Umrahmt wird die Kult-Veranstaltung von den Grandfathers of Cross-Country: Two Saxy und die Oberzeller Musikanten. Für die Veranstaltung gibt es nur Abendkasse, der Eintritt kostet sieben Euro.