Der Wald bleibt auch in Markdorf ein Sorgenkind

Im Gehau sterben Eschen, auf dem Gehrenberg vertrocknen Lärchen, Tannen sowie Buchen und die Fichten sind vom Borkenkäfer befallen. Dem städtischen Wald geht es nicht gut.

Die düsteren Bilder zeigte Stadtförster Jörn Burger in der Sitzung des Gemeinderates auf. Er ging auf die Gründe für die Schäden ein, die noch nie so schlimm waren, wie in diesem Sommer.

Derzeit ist Jörn Burger mit seinen beiden Mitarbeitern ausschließlich damit beschäftigt, kranke und befallene Bäume zu fällen und das Holz möglichst schnell aus dem Wald zu bringen. Unterstützt werden sie dabei von einem Vollernter, erklärte Burger dem Gremium. Das Problem: Wegen des großen Angebotes an Holz sei der Markt zusammengebrochen.

Die Sägewerke seien voll, so Burger. „Ich kapituliere. Wir können nicht mal das Holz aus dem Wald bringen“, erklärte der Stadtförster frustriert. Den Wald sich selber zu überlassen sei keine Lösung. Innerhalb weniger Jahre wären die Wald- und Wanderwege komplett zu gewuchert, die Erholungsfunktion nicht mehr gegeben.

Freifläche muss schnell wieder bepflanzt werden

Die nach dem Schlagen entstandenen Freiflächen sollten möglichst rasch wieder bepflanzt werden. Doch das kostet Geld. Zudem fehle es häufig an Zeit. Einen Überschuss bei der Waldbewirtschaftung, wie in den vergangenen Jahren, wird es zukünftig nicht mehr geben, kündigte Burger an.

Die Waldbewirtschaftung sei eine wichtige Aufgabe für die Zukunft, erklärte Gemeinderat Joachim Mutschler (UWG), auch wenn der Wald in Zukunft Geld kosten werde. Zur Waldbewirtschaftung gehöre auch mehr Personal, fügte Dietmar Bitzenhofer (FW) hinzu. Es gehe nicht nur ums Fällen, sondern auch um die Wiederaufforstung.

Einen Teil der Fläche könne durch natürlich nachwachsende Bäume aufgeforstet werden, auf anderen Flächen sollte nachgepflanzt werden, wie Eichen, Douglaien oder Esskastanien.

Neben den 400 Hektar Wald, die der Stadt gehören, betreut der Förster und sein Team noch etwa 800 Hektar Privatwald. Allerdings haben die privaten Waldbesitzer wenig Interesse, vom Borkenkäfer befallene Bäume möglichst rasch zu fällen und aus dem Wald zu bringen, da die Kosten meist höher als der Ertrag sind.

Durch die Forstreform, die zum Jahresbeginn in Kraft tritt, wird sich für die Waldbesitzer nichts ändern. Der städtische Förster wird sich wie bisher um das Fällen und Vermarkten seines Holzes kümmern. Allerdings wird die Rechnung etwas höher, da der bisherige Landeszuschuss wegfällt.