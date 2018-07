„Der Täter ist immer ein feiges Schwein“

Am Bildungszentrum haben in dieser Woche die Sucht- und Gewaltpräventionswochen begonnen. In Zusammenarbeit mit der Polizeidirektion Friedrichshafen werden die Schüler über den Umgang mit Gewalt und Drogen aufgeklärt.

Von unserem Mitarbeiter Matthias Schopf

Aufmerksam hängen die Schüler an den Lippen von Peter Köstlinger. Der Kriminalhauptkommissar steht in der Mitte des Stuhlkreises, mit eindringlicher Stimme klärt er die Kinder auf. Zwei Schulstunden später werden sie viel erfahren haben, von Zivilcourage, wie man helfen kann ohne sich selbst zu gefährden. Wie man Mobbing aus dem Weg gehen kann und den Tätern begegnet. Köstlinger appelliert dabei intensiv an die Schüler, keine Gewalt anzuwenden. „Wenn es keine Täter gibt, dann gibt es auch keine Opfer mehr“, gibt der Beamte zu bedenken. Oftmals würden sich die Täter von Gewalt und Mobbing aufspielen, aber gerade sie seien gar nicht so besonders. „Ein Täter ist nie ein toller Typ“, bekräftigt Köstlinger. Ganz im Gegenteil: „Der Täter ist immer ein fieses Schwein“, so Köstlinger. Nur so sei zu erklären, dass sich Täter immer kleinere oder schwächere Gegner aussuchen würden. Der Polizeibeamte, der seit sechs Jahren in der Präventionsarbeit an Schulen tätig ist, versucht auch die Schüler vom Mobbing zu bewahren. „Das ist nie lustig“, so Köstlinger, als er verdeutlicht, dass man bei Hänseleien lieber helfen sollte als über das Opfer zu lachen.

Köstlinger erinnert dabei auch an den Schüler Tim, der in Winnenden zum Amokläufer wurde und vorher auch Opfer von Mobbing und Hänseleien war. „Das erklärt natürlich nicht seine Taten, aber es zeigt wohin Mobbing führen kann“, so Köstlinger.

Experimente im Biosaal

Während Köstlinger mit den Schülern über Gewalt spricht, läuft in anderen Klassen simultan die Suchtpräventionsarbeit. Alle siebten Klassen nehmen daran teil. Auf verschiedene Weisen werden dabei die Jugendlichen an die Themen herangeführt. Mit Filmen werden die Auswirkungen der illegalen Drogen auf den Körper erläutert. Beim Lernzirkel „Atmung“ erfahren die Teilnehmer alles rund um die Lungenfunktion, damit sie anschließend den Themenbereich Rauchen besser verstehen können.

Man merkt, dass die Schüler sich bereits intensiv mit den Themen befasst haben, denn auf die Frage, welche Drogen sie kennen sprudeln gleich die Begriffe: Ecstasy, Heroin, Hasch, Kokain und viele weitere. Mit Begeisterung sind die Schüler bei der Sache, als sie im Biologiesaal verschiedene Experimente machen dürfen oder an einem Modell des menschlichen Organismus die verschiedenen Organe unterscheiden sollen.