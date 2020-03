Der Musikverein Riedheim geht zuversichtlich ins neue Jahr

Zufriedene Gesichter gibt es aktuell beim Musikverein Riedheim. Vor einem Jahr ist Edwin Gehweiler zum neuen Vorsitzenden gewählt worden, und er zieht eine positive Bilanz für das Jahr 2019.

In der Mitgliederversammlung wurden sechs Musiker für langjährige Treue zum Musikverein geehrt und Ingo Mutter wurde für viele Jahre Mitgliedschaft und seine zwölf Jahre Führung des Vereins zum Ehrenmitglied ernannt.

Insgesamt haben die Musiker im vergangenen Jahr 29 Auftritte absolviert. Ein Höhepunkt war die Musikreise nach Graz zur Patenkapelle und die dortige Mitwirkung am Massenchor mit über 500 Musikanten. Ebenso erfolgreich waren das festliche Weihnachtskonzert, sowie das gut besuchte, viertägige Pfingstmusikfest in Leimbach, wie Gehweiler berichtete.

Derzeit gehören zur Kapelle 65 aktive Musiker, 34 Kinder absolvieren die musikalische Ausbildung und fünf Jugendliche sind bei der Gemeinschafts-Jugendkapelle dabei. Zudem hat der Verein noch über 230 passive Mitglieder. An die verschiedenen Auftritte 2019 erinnerte auch Schriftführerin Bianca Seyfried in ihrem Bericht. Sie blickte zurück auf an das Bockbierfest in Neuhaus, das Stadtfest und das Seehasenfest, die musikalische Begleitung des Kinderzirkus der Grundschule Leimbach und auf das Weihnachtskonzert zum Jahresende.

Die Programmauswahl, mit unterhaltsamen und sinfonischen Stücken, sei zu diesem Konzert gut gelungen, stellte Dirigent Nicolas Köb fest. Die bei den anderen Auftritten präsentierte Unterhaltungsmusik habe ebenfalls eine gute Resonanz gefunden, meist sei der Funke von den Musikern zum Publikum übergesprungen. Die Musiker könnten mit Zuversicht in die Zukunft gehen, sei es musikalisch oder organisatorisch, lobte der Dirigent. „Ihr könnt stolz auf Euch sein“, lobte er und fügte an, dass er im Jahr 2020 auf noch regere Beteiligung an den Proben hoffe. Bei den 48 Proben des vergangenen Jahres fehlten Stefan Keller und Edwin Gehweiler nur ein Mal, zwei Mal fehlte Markus Leite.

Erfolgreich haben den D1-Lehrgang abgeschlossen: Luca Wild, Amelie Kreidler und Jan Hirscher. Für zehnjährige Zugehörigkeit zum Musikverein wurden Justin Gehweiler und Larissa Waibel geehrt, für 20 Jahre Tanja Viellieber. Seit 40 Jahren dabei sind Markus Leite und Armin Arnegger und für 60 Jahre Treue wurde Hermann Würms geehrt. Dieser spendete aus diesem Anlass den kompletten Notensatz für die Heublumen-Polka. Für viele Jahre ehrenamtliches Engagement im Musikverein, davon zwölf Jahre als Vorsitzender, wurde Ingo Mutter zum Ehrenmitglieder ernannt.