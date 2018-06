Der Hexenturm wird aufgehübscht

Die historische Narrenzunft nimmt sich des Hexenturms an. Ausräumen, entstauben, sortieren und neu präsentieren steht auf ihrem Aufgabenprogramm. Bis 19. Juni sollte alles picobello sein, dann starten die Führungen durch das Gemäuer. Die Ausstellung über altes Handwerk präsentiert sich bis dahin in neuen Vitrinen und mit Multimedia-Angebot: Per Bildschirm können sich die Gäste über das Seilerhandwerk informieren.

„Vorsicht Kopf“, sagt Conny Rick, als es die schmale, aber steile Treppe hochgeht. Man muss nicht drumrum reden: Ein Gemäuer wie dieses kann man nicht behindertengerecht herrichten, ohne Millionen zu investieren. Diese Summe haben weder die Stadt als Eigentümer noch die Narrenzunft parat, sondern gerade mal 5000 Euro. Diese Summe hat der Verein bekommen, inklusive der Betreuung des Turms, nachdem sich der „Förderverein zur Erhaltung der Kulturdenkmäler Markdorfs“ vor zwei Jahren aufgelöst hat.

Aller gute Dinge sind sieben: So viele Zunftmitglieder arbeiten abwechselnd im Hexenturm. Im Untergeschoss wurden die Wände gestrichen und der Steinboden mittels Trockeneisstrahlen gereinigt. „Das ist einerseits sehr effektiv, zum anderen sehr schonend“, sagt Dietmar Bitzenhofer, der zusammen mit Conny Rick die Arbeiten koordiniert. Beide packen mit an, wenn sie gerade mal eine Stunde Luft haben. Und sei es morgens um 8 Uhr oder sonntags in der Früh.

Die Beleuchtung wird teilweise erneuert, auch die Beschilderung. Der Haupteinsatz betrifft aber das Handwerkermuseum in den oberen Stockwerken. Die großteils ausgestorbenen Berufsfelder Wagner, Seiler, Sattler und Küfer werden hier präsentiert. Nur im Moment ist hier nichts zu sehen, „nur Chaos“, sagen die beiden. Die neuen Vitrinen sind auch schon da, sie mussten per Kran angeliefert werden. Die Artefakte sind in Kisten zwischengelagert, zum Glück haben Fine und Hubert Guffart die Garage in Nachbarschaft des Turms zur Unterbringung zur Verfügung gestellt. Bitzenhofer: „Sonst hätten wir einen Container gebraucht, das wäre sehr teuer gekommen.“

Er und Conny Rick erleben immer wieder Überraschungen beim Durchschauen der Museumsstücke. „Bei manchen Dingen weiß man gar nicht, was es ist und wie es in die Ausstellung gelangt ist“, sagt Rick. Vergangene Woche war ein Wagner hier, der beim Sortieren geholfen und Anregungen gegeben hat, mit welchen Stücken die Präsentation ergänzt werden kann. Und welche Exponate hier nun wirklich gar nichts zu suchen haben.

Der Förderverein der Kulturdenkmäler Markdorfs hat den Hexenturm vor 30 Jahren für die Öffentlichkeit hergerichtet. Am 18. und 19. Mai 1985 war die Eröffnung. Hermann Zitzlsperger erinnert sich, dass fünf bis sechs Jahre Vorarbeit nötig waren. Und wie das so ist: „Anfangs waren wir noch eine große Schar von rund 20 Helfern.“ Je näher die Eröffnung rückte, desto weniger wurden es. „Am Schluss waren wir noch zu zweit oder dritt“, sagt er.

Die Mitglieder der Narrenzunft ziehen heute noch den Hut vor der damaligen Leistung. „Der Turm ist in hervorragendem Zustand“, bestätigen Conny Rick und Dietmar Bitzenhofer. Für das „Aufhübschen“ müssen nun drei, vier Monate reichen. Die Zeit rennt, denn die Sommersaison und damit die Übernachtungsgäste wollen sie unbedingt mitnehmen. In erster Linie soll der Hexenturm aber für die Markdorfer sein.

Der Turm mit dem gotischen Staffelgiebel (nach 1250) sicherte die Stadt nach Süden. In zwei Stockwerken war früher das Bürgergefängnis, das sogenannte „Bürgerstüble“, untergebracht. Die oberen Stockwerke sind seit 1985 als Handwerkermuseum hergerichtet.

Die nächste Führung durch den Hexenturm ist am Freitag, 19. Juni, von 19 bis etwa 20.30 Uhr, Treffpunkt am Hexenturm. „Das geschichtsträchtige alte Gemäuer der mittelalterlichen Befestigungsanlage Markdorfs hat einige spannende Geschichten zu erzählen“, heißt es in der Ankündigung. Weitere Informationen haben Cornelia Rick (Telefon 07544/2566) oder Ines Velten (Telefon 07544/4077). Ein kleiner Unkostenbeitrag wird erhoben.

Weitere Führungen sind: Freitag, 3. Juli; Donnerstag, 16. Juli; Freitag, 31. Juli; Donnerstag, 13. August; Freitag, 11. September, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr.

Auch Hermann Zitzlsperger wird beim Tag des offenen Denkmals am 13. September das alte Handwerk in den Mittelpunkt seiner Ausführungen stellen. „Sattler Guldin hat uns gut versorgt mit Materialien“, sagt er. Wenn es das Wetter zulässt, wird Zitzlsperger die Leistung der Sattler vor dem Museum anhand der Herstellung eines Kummets dokumentieren.

Anmeldungen zu den Führungen:

Telefon 07544/500-222 oder per Mail:

info@rathaus-markdorf.de