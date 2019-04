Der Blick auf Alpen und See sollen locken

Die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee hat sich am Donnerstag in Hepbach zur Mitgliederversammlung getroffen und dabei viele Aktivitäten für die Zukunft vorgestellt. Unter dem Motto „Bei uns ist der See am schönsten“ will der Verein Gästen eine unbeschwerte Zeit rund um die Orte Bermatingen, Deggenhausertal, Markdorf und Oberteuringen bescheren und gleichzeitig die Gastgeber in ihren Aufgaben stärken.

„Das vergangene Jahr war ein Jahr der Veränderungen“, sagte Geschäftsführerin Sylvia Westermann. Als einschneidende Themen nannte sie die Gestaltung der neuen Homepage, bei der das Buchungssystem jetzt integriert sei, sodass die Buchungsanfragen der Gäste direkt an die Vermieter weitergeleitet werden. Früher sei diese Kontaktaufnahme über die Tourismusgemeinschaft gelaufen.

Was die Übernachtungen in Bermatingen, Deggenhausertal, Markdorf und Oberteuringen anging, berichtete Westermann von ansteigenden Übernachtungszahlen, bei der auch die Anzahl der ausländischen Gästen sich dem positiven Trend anschlossen. Der Vorsitzende Wolfgang Metzler hob zudem den Obsthof Steffelin und den Betrieb Wirtshof als besondere Feriendomizile hervor, die beide einen Siegerplatz im Landeswettbewerb für Familienferien belegten. Dass nur sechs Gastgeber online buchbar sind, erklärte Westermann mit der Vorsicht mancher Gastgeber vor dem Internet und vor der Unsicherheit der damit verbundenen Anonymität. Der Kontakt vor der Buchung, der bislang über das Telefon lief, habe den Gastgebern eine gewisse Sicherheit gegeben.

„Wir stehen für Seeblick, Alpen und wunderbare Natur“, sagte Westermann und stellte den neu erschienenen Freizeitführer vor, der mit seinem Titelbild genau diese Attribute der Region darstellt.

Die angebotenen Veranstaltungen des vergangenen Jahres seien gut gebucht gewesen, berichtete Westermann in ihrem Rückblick und nannte die Sommerkonzerte und das Apfelfeschd als Höhepunkte. Im Namen der Bürgermeister der vier Orte, die den Verein unterstützen sagte Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann: „Tourismusförderung ist eine selbstverständliche kommunale Aufgabe“ und bedankte sich bei dem Vorstand für dessen Arbeit.