Der Bürgermeister lässt nichts anbrennen

So prall gefüllt mit Menschen ist der Marktplatz sonst nur am Stadtfest. Mehrere tausend waren’s auf jeden Fall, die sich am Sonntag dort einfanden, um Promis wie Gaby Hauptmann beim Kochen zuzuschauen und kulinarische Leckereien von elf Gastronomen aus Markdorf und Umgebung zu verköstigen.

Auf allen Kanälen wird geschnibbelt und gebrutzelt - Kochen ist in, essen sowieso. Das zeigt auch die 50. Auflage des SWR1-Pfännle in Markdorf. Keine Stunde dauert es, bis die Bierbänke trotz bisweilen dunkler Wolken am Himmel prall gefüllt sind und die Schlangen vor den Kochzelten stattliche Ausmaße annehmen. Es klingt aber auch zu verlockend, was sich die Köche von elf Restaurants aus Markdorf, Oberteuringen, Deggenhausertal und Illmensee haben einfallen lassen. Ob „Bergwiesen-Heubraten vom Linzgaulamm auf Apfel-Lauch-Ragout“, „Cappuccino vom Muskatkürbis“ oder „Gratinierter Ziegenfrischkäse mit Wiesenhonig und Sprossensalat“: Schon beim Lesen der Speisekarten läuft einem das Wasser im Mund zusammen.

Alle sind satt und zufrieden

Das Programm auf der Bühne passt dazu. Hier zeigen nicht nur Profis, was sie am Herd drauf haben, sondern auch lokale Promis wie Bürgermeister Bernd Gerber oder Minister Rudolf Köberle, die sich wacker schlagen und im wahrsten Sinn des Wortes nichts anbrennen lassen. Das gilt auch für Schriftstellerin Gaby Hauptmann, die Bernd Reutemann beim Kredenzen eines badischen Schneckensüppchens assistiert und gemeinsam mit dem Chef des Bischofschlosses die spätestens seit Alfred Biolek gültige These bestätigt, dass ein Schlückchen Wein beim Kochen mindestens genauso wichtig ist wie die Prise Salz in der Suppe.

Am Ende des Tages sind alle satt und zufrieden. Das Wetter hat gehalten, das Essen geschmeckt, die Stimmung gepasst. Ein würdiger Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 500-jährigen Bestehen des Bischofschlosses.