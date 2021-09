Der Aktiv-in-der-Natur-Tag wird wieder bunt wie der Herbst

„Beugen und Strecken – in der B.U.N.D. Streuobstwiese“, so lautet die Ankündigung für die Familienaktion zum Auflesen von Äpfeln im Leimbach. Eine der vielen Veranstaltungen, die am Samstag, 25. September, in ganz Markdorf stattfinden.

Das Motto: tolle Aktionen, um die Menschen zum Erleben an der frischen Luft zu bewegen. Mit dem Team von Frischluft Drill und dem Young-Go Movecenter geht es mit Waldsport und Reaktiv Training durch den Trimmdichpfad. Am Stadtweiher wird eine Meridian-Qigong-Stunde angeboten, in der Streuobstwiese in Steibensteg eine Yogastunde im Morgentau. An ausgesuchten Orten in ganz Markdorf, um die Schönheit der Region und Kulturlandschaft ins Bewusstsein zu rufen.

So findet dieses Event jedes Jahr während der Bodensee-Apfelwochen statt. Und da die Streuobstwiesen Baden-Württembergs dieses Jahr zum UNESCO-Kulturerbe erklärt wurden, stehen einige Veranstaltungen des Tages unter dem Motto Spende für Streuobstbäume. Ganz besonders wichtig ist es Katja Eberle, Organisatorin dieses Events, dass sich nicht nur Sportler, sondern auch Familien- und Genussmenschen angesprochen fühlen. Gemütlich entlang des Gehrenbergs schlendern kann man mit Naturführerin Conny Rick und dabei alles Wissenswerte über wilde Kräuter und essbaren Wildpflanzen erfahren.

Beim Kinderturnen in der Natur dürfen sich Sechs- bis Siebenjährige austoben, begleitet vom Turnverein Markdorf. Einen kulinarischen Abschluss bietet das Mostfest im Wirthshof mit schwäbischen Spezialitäten, musikalischer Unterhaltung und weiteren Aktionen wie Apfelmost pressen und Bienenführung.