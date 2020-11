Dem Tierschutzverein Markdorf fehlen wegen Corona-Pandemie wichtige Einnahmen

Durch die Absage des Bücherflohmarkts des Tierschutzvereins Markdorf fehlen dem Verein nun wichtige Einnahmen. Der Flohmarkt war für ursprünglich 31. Oktober geplant. Dieses Problem besprachen die Mitglieder kürzlich bei ihrer Hauptversammlung.

Die derzeit geltenden Corona-Regeln sind für den Verein nicht leicht umzusetzen, heißt es in dem Vereinsbericht. Es mangelt demnach zum einen an genügend aktiven Helfern und zum anderen an erforderlichen Ausrüstungen für solche Aktionen, um den erforderlichen Hygiene-Maßnahmen gerecht zu werden.

Dadurch fiel allerdings auch eine wichtige Einnahmequelle für den Tierschutzverein Markdorf weg. Wie dieser Ausfall ausgeglichen werden soll, sei bislang unklar, heißt es in der Meldung weiter. Mit einem vorweihnachtlichen Stand am Proma-Einkaufszentrum Bodensee am Samstag, 28. November, soll zumindest ein Teil finanziell aufgefangen werden. Dort werden Selbstgebackenes und andere Leckereien, Dekoartikel, kleine Geschenke, Bücher und der Kalender 2021 des Tierschutzvereins angeboten. Da dieser Stand im Freien steht, seien dort die Corona-Maßnahmen leichter umzusetzen.

Zudem braucht der Verein dringend sachkundige Helfer, die gelegentlich verletzte oder junge Vögel aufpäppeln. „In unserem Raum gibt es nur noch eine Ansprechpartnerin, die das Pensum aber allein nicht mehr erfüllen kann“, so der Verein. In vielen Fällen mussten Anfragende an die Wildtierhilfe Baden-Württemberg oder an die „Welt der Igel“ weiterverwiesen werden.