Dem Hexenturm fehlte einst eine Wand

So hat noch kein Markdorfer den Hexenturm gesehen: Er steht mit nur drei Wänden da. Schüler der Jakob-Gretser-Schule haben ein 90 Zentimeter großes Modell des Hexenturms gebaut. Im Rahmen eines Projektes des Arbeitskreises Elternangebot für aktive Nachmittage (Elan) bot Dietmar Bitzenhofer in seiner Werkstube den Bastelkurs an.

Das Modell zeigt jedoch nicht den Hexenturm, wie er heute im Schlossweg steht, sondern wie er im 13. Jahrhundert ausgesehen haben muss. Bilder aus dieser Zeit gibt es keine, schriftliche Beschreibungen hingegen schon. Anhand dieser hat Dietmar Bitzenhofer mit zehn Schülern der Jakob-Grester-Schule das mittelalterliche Bauwerk rekonstruiert.

Vor rund 800 Jahren war der als Wehrturm angelegte Hexenturm noch ein sogenannter Schalenturm und Teil der Stadtbefestigung – die Westseite, an der sich heute der Eingang zum Hexenturm befindet, lag damals offen. An drei Nachmittagen ist aus Pappe, Spanplatten und Leim ein Modell im Verhältnis 1:20 des Markdorfer Hexenturms entstanden. „Ich habe den Rohling aus Spanplatten gebaut, an die Kreissäge kann man die Kinder natürlich nicht lassen“, sagt Dietmar Bitzenhofer, der die Sanierung des echten Turms mitorganisiert hatte.

Ein Junge und neun Mädchen gestalteten daraufhin mit Holzstäbchen, Pappe, Leim und Farbe das Turmmodell. „Eigentlich war alles ein bisschen schwierig am Bau, ich habe zum Beispiel die Dachziegel gemacht und verputzt“, sagt die neunjährige Nadja Müller. Was es mit dem Turm auf sich hatte, weiß die Viertklässlerin auch: „Da kamen die bösen Leute rein.“ Tatsächlich saßen Gefangene erst ab dem 18. Jahrhundert für wenige Tage in den Zellen.

Mädchen werkeln mit Holz

Dass überwiegend Mädchen bei dem handwerklichen Projekt mitmachen und lediglich ein Junge, hat einen bestimmten Grund. Der Arbeitskreis Elan hatte das Projekt als Besichtigung des Hexenturms ausgeschrieben. Dass sich an die Besichtigung noch ein Werkkurs anschließt, wussten die Grundschüler anfangs nicht. „Das fand ich überraschend, dass wir den Turm auch nachbauen können“, sagt die neunjährige Melanie Kurle. Das Werkeln hat ihr gut gefallen und sie würde es jederzeit wieder machen: „Das Verputzen hat mir am meisten Spaß gemacht.“

Ein wenig Erfahrung mit Holzarbeit hat die Viertklässlerin bereits sammeln können. „Mit meinem Opa habe ich schon Weihnachtsbäume aus Holz gebastelt“, sagt Melanie. Trotz der Begeisterung fürs Werkeln, von einem handwerklichen Beruf träumt keine der Schülerinnen. Lehrerin, Tierärztin und Krankenschwester – das sind die Traumberufe der Grundschülerinnen.

Vier bis fünf Kurse haben die meisten der Mädchen in diesem Schulhalbjahr bereits besucht. Elan hat in diesem Halbjahr 36 Kurse angeboten, die von insgesamt 260 Schülern besucht wurden. Die Nachfrage sei so groß, dass Martina Herder, Leiterin des Arbeitskreises, über 500 Absagen erteilen musste. Von Basteln über Backen bis hin zu Sport bieten Grundschuleltern und andere ehrenamtlich Engagierte Kurse an, die sich über einen Nachmittag erstrecken. Die Teilnahme ist für die Kinder oft kostenlos und die Materialkosten trägt die Schule.

Das Hexenturmmodell wird noch in diesem Jahr in der Jakob-Gretser-Schule ausgestellt. Im neuen Jahr kann man den Miniatur-Hexenturm in den Museumsräumen des Original-Hexenturms sehen.