Dem Bogenparcours im Deggenhausertal droht das Aus

Eine Kommission des Petitionsausschusses des Landtags von Baden-Württemberg hat am Montag den Bogenparcours von Cornelia und Albert Allgaier im Deggenhausertal besichtigt. Die Betreiber hatten sich mit einer Petition gegen die Schließung ihres Bogenparcours in Magetsweiler gewandt. Diesen betreiben sie dort seit Sommer 2017, allerdings ohne Baugenehmigung. Sie fühlen sich von den Behörden ungerecht behandelt und hoffen nun auf Rückendeckung vom Landtag. Mit einer Entscheidung ist frühestens 2019 zu rechnen.

Um den Parcours zu betreiben, wären eigentlich eine Änderung des Flächennutzungsplans und ein vorhabenbezogener Bebauungsplan notwendig gewesen. Das Ehepaar hofft aber, auf ein langwieriges Genehmigungsverfahren verzichten zu können, zumal nicht wirklich gebaut werden muss: Die Ziele bestehen aus Tierfiguren, die jederzeit entfernt werden können. Auch Wege sind nicht angelegt worden.

Streit seit Jahren

„Es ist unser Bestreben, den Parcours mit einfachen Möglichkeiten weiter zu betreiben“, sagte Albert Allgaier zu Beginn der Sitzung im Rathaus in Wittenhofen. Der Sport sei für die ganze Familie geeignet und werde wegen des raschen Wechsels zwischen absoluter Konzentration und Entspannung auch von Therapeuten empfohlen. „Der Erholungswert ist unbeschreiblich“, sagte er.

Der Streit um den Bogenparcours beschäftigt seit der Eröffnung 2009 in Lellwangen verschiedene Behörden. Es entwickelte sich ein jahrelanger Rechtsstreit mit Nachbarn, der mit einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim endete und den Betreibern die rechtliche Nutzungsgrundlage entzog. 2016 mussten sie die Anlage schließen. Den neuen Parcours stellten sie 2017 allerdings ohne Genehmigung auf dem Grundstück eines befreundeten Landwirts in Magetsweiler auf. Als Grund dafür gaben sie an, dass die Aussichten auf Genehmigung, vor dem Hintergrund dieser Vorgeschichte, schlecht gewesen seien.

„Im Grundsatz geht es um die rechtliche Zulässigkeit eines Bogenparcours im Außenbereich“, sagte Torsten Schneider, Leiter des Baurechtsamts des Gemeindeverwaltungsverbands Markdorf. Zu klären sei die Frage, ob eine Baugenehmigung benötigt werde oder nicht. Er argumentierte, dass es sich um einen Gewerbebetrieb handle, und nicht um ein privilegiertes Vorhaben, wie es für landwirtschaftliche Betriebe vorgesehen ist. „Öffentliche Belange stehen dem vielleicht entgegen“, sagte er. Von der Wiedereröffnung des Parcours in Magetsweiler habe er aus der Presse erfahren und ein Anhörungsverfahren veranlasst. Das bedeutet, dass die Betreiber sich schriftlich zum Sachverhalt äußern müssen. Bis heute habe er aber keine Antwort erhalten. Von einer Schließung des Parcours per Verfügung habe er dennoch abgesehen.

Auflagen bei der Sicherheit

Eine Vertreterin des Wirtschaftsministeriums erläuterte, dass gewisse öffentliche Belange einer Genehmigung entgegenstehen, etwa was den Besucherverkehr oder den Emissionsschutz betreffe. In einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan könnten alle Belange besser abgearbeitet werden, sagte sie. In solch einem Verfahren werde geprüft, inwiefern etwa Belange des Umweltschutzes betroffen seien oder welche Auflagen die Betreiber erfüllen müssen, zum Beispiel was die Sicherheit angehe. Ohne Genehmigungsverfahren seien solche Fragen schwer zu klären.

Wolfgang Wörner, ein Berater der Familie Allgaier, betonte die Bedeutung des Bogenparcours für den Landwirt Claudius Jehle, auf dessen Grundstück er sich befindet. Für ihn sei er ein zusätzliches Standbein. „Der Hof hat die Privilegierung“, spielte Wörner auf das Baurecht an.

Parkplätze ohne Genehmigung

Torsten Schneider verwies jedoch darauf, dass die Privilegierung nur für Vollerwerbslandwirte gelte. Sie greife nur dann, wenn der Landwirt den Parcours selbst betreiben würde. Er wies auch darauf hin, dass auf dem Hof einfach zwölf Stellplätze für Besucher gebaut wurden. Laut Landesbauordnung müsse ein Parkplatz dieser Größe aber genehmigt werden. „Wir versuchen nicht, etwas zu verhindern, wollen aber den Weg weisen“, sagte er.

Bürgermeister Fabian Meschenmoser betonte, dass die Gemeindeverwaltung Deggenhausertal nicht gegen Bogenparcours sei. „Allerdings muss es einen gewissen rechtlichen Rahmen haben“, sagte er. Jürgen Keck (FDP), Berichterstatter des Petitionsausschusses, leitete die Sitzung. Er verwies darauf, dass der Petitionsausschuss nicht darüber entscheide, ob das Bogenschießen eine gute Sache sei. Vielmehr untersuche er, ob das Handeln der Verwaltung korrekt gewesen sei. Bis der Petitionsausschuss die Petition aufrufe, diskutiere und dem Landtag eine Empfehlung abgebe, gelte ein Stillhalteabkommen. So lange darf Familie Allgaier den Bogenparcours in der jetzigen Form weiter betreiben. Auf einem Rundgang über einen Teil des Geländes kündigte Albert Allgaier an, die Petition zurückzuziehen, sollte sich herausstellen, dass sie keine Aussicht auf Erfolg habe. So wolle er verhindern, dass andere Parcoursbetreiber Probleme mit ihrer Genehmigung bekommen. Entscheidet er sich für diesen Schritt, bleibt immer noch die Möglichkeit, den regulären Weg zu gehen und einen Flächennutzungsplan und Bebauungsplan erstellen zu lassen.