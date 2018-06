Dauerparker sollen Kunden Platz machen

Anfang Juli soll in der Markdorfer Innenstadt eine blaue Zone ausgewiesen werden. In diesem Bereich dürfen Fahrer dann höchstens noch zwei Stunden ihr Auto abstellen. In der Kurzparkzeitzone wird die Zeit auf zwei Stunden begrenzt, doch das Parken bleibt weiterhin kostenlos. Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess stellte das Konzept für die Beschilderung in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Stadthalle vor.

Die Regelung soll montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr gelten. Für Dauerparker fallen dadurch 174 öffentliche und knapp 200 private Stellplätze weg, die aber ohnehin immer schon für Kunden reserviert waren. Die Zone ist rechtskräftig, sobald die bestellten Schilder an den Zufahrten der Zone montiert sind. „Wir führen die blaue Zone nicht ein um Autofahrer zu ärgern, sondern um die Situation für Kunden von Einzelhandel und Dienstleistern zu verbessern“, sagte Hess. Ziel der Regelung sei, Dauerparker aus der Innenstadt zu verdrängen. „Im Moment sind viele Parkplätze, die zentral in der Innenstadt liegen, den ganzen Tag belegt“, sagte er. Bei einem Großteil der Dauerparker handle es sich um Beschäftigte, die in der Innenstadt arbeiten und ihr Auto den ganzen Tag dort stehen lassen.

Mehr Parkplätze für Kunden

Die Idee hinter der Regelung sei, dass genau diese Parkplätze aber den Kunden zur Verfügung gestellt werden sollen. „Wir gehen davon aus, dass für diese Verkehrsteilnehmer durch die Regelung zusätzlicher Parkraum erschlossen wird“, sagte Hess. Außerdem sei sie eine Chance, den Park-Such-Verkehr zu verringern, sodass Kunden dann schneller einen Parkplatz finden können.

Ein Nachteil ergebe sich durch die blaue Zone für die Dauerparker. Denn sie müssen ihr Auto dann außerhalb dieses Bereichs auf einem der 322 öffentlichen Stellplätzen parken. „Die Situation ist auch für Dauerparker nicht ganz dramatisch“, sagte er. Geeignete Flächen, etwa Parkplätze in der Nähe des Bahnhofs, sind in einer Stadt von der Größe Markdorfs zu Fuß zu erreichen. „Wir halten eine Gehzeit von fünf bis zehn Minuten für zumutbar“, sagte er. Um die Parksituation in Markdorf zu entspannen, denkt die Stadtverwaltung darüber nach, zusätzliche Stellplätze in der Nähe des Bahnhofs auszuweisen. Laut Hess befindet sich zwischen dem Gebäude und den Bahngleisen eine Fläche, auf der ein Parkplatz realisiert werden könnte.

Bevor die neue Regelung in Kraft tritt, will die Verwaltung deutlich auf die Veränderung hinweisen und etwa im Amtsblatt eine Parkscheibe beifügen, auf deren Rückseite eine Karte der blauen Zone aufgedruckt ist. „Bei der Überprüfung wollen wir anfangs moderat umgehen“, sagte Hess. Die Verwarnungen sollen zwischen zehn und 35 Euro kosten, wenn Vorsatz nachgewiesen werden kann, kann es auch teurer werden. „Doch unbekehrbare Dauerparker müssen mit höheren Verwarnungsgeldern rechnen.“ Nach etwa einem halben Jahr will die Verwaltung die Regelung überprüfen und erheben, ob die Kunden tatsächlich schneller einen Parkplatz finden.

In die blaue Zone werden der Bereich um den Marktplatz, der Parkplatz am Stadtgraben hinterm Schwanenstüble, die Hauptstraße und die Biberacherhofstraße aufgenommen. Hinzu kommen die städtischen Parkhäuser an der Poststraße und am Bischofsschloss. Dort gilt die Regelung aber jeweils nur für ein Parkdeck. Zur blauen Zone gehören außerdem die Tiefgarage des Einkaufszentrums Proma und der Edeka-Parkplatz.