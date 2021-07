Das Zeltlager Benistobel wird 50

Vor 50 Jahren fand in Benistobel die erste Kinderfreizeit als Zweiglager des Zeltlagers Seemoos vom Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ ) statt. Am Samstag feierten Ehemalige und Aktive das lange Bestehen des Zeltlagers und schwelgten in alten Geschichten aus jeder Ära. Dabei waren natürlich auch die wichtigsten Standbeine des Lagers. Ohne „Erfinder“ Norbert Zeller (rechts) hätte es das Zeltlager so nicht gegeben, ohne Gastgeber-Ehepaar Matthäus und Luzia Sturm (links daneben) wäre es nicht denkbar gewesen, dass sich das Zeltlager so lange hält und ohne Heribert Brugger (Mitte) gäbe es keine Schilfkläranlage. Foto: Gudrun Schäfer-Burmeister