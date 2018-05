Das Stadtfest bietet etwas für alle Generationen

Markdorf feiert das Stadtfest am Wochenende von Freitag, 1. Juni, bis Sonntag, 3. Juni. In dieser Zeit wird die Innenstadt im Bereich der Marktstraße, des Markt- und des Kirchplatzes zum Festgelände. Bühnenprogramm mit Musik und Showeinlagen sowie Mitmachaktionen werden die Besucher unterhalten, an den Ständen und in den Lauben der Vereine werden Essen und Trinken angeboten. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm.

Organisiert wird das Stadtfest gemeinsam von der Verwaltung und 20 örtlichen Vereinen. „Dadurch ist es unheimlich vielfältig“, sagt Claudia Arnegger von der Stadtverwaltung, bei der die Fäden zusammenlaufen. Jeder Verein trage etwas anderes zum Stadtfest bei, sodass jedes Jahr ein Angebot für die ganze Familie zusammengestellt werde. „In der Projektgruppe erarbeiten wir auch immer wieder Neuerungen, um die Attraktivität des Stadtfests weiterzuentwickeln“, sagt Claudia Arnegger.

Musik, Vorführungen und Mitmachaktionen

Es werden zwei Bühnen aufgebaut, eine am Rathaus und eine am Kirchplatz. Dort spielen Musikgruppen wie die Dirty River Jazz Band, die Platzhirsche, Crossbeats, oder der Singer-Songwriter Tommy Haug. Der Zauberer Gradi Wohlo wird bei seiner „aufgeblasenen Show“ Ballonfiguren am Laufenden Band produzieren. Zwischendurch zeigen die Fahnenschwinger der Historischen Narrenzunft Markdorf und des Fanfarenzugs ihr Können, genauso wie der Judo-Sportverein Markdorf, der die Kampfsportarten Judo, Taekwondo, Hapkido und Eskrima vorstellt. Camill Hauser, ein Profi-Freestyler, zeigt am Samstagnachmittag auf der Rathausbühne, was er alles mit einem Fußball anstellen kann. Der Ballkünstler gibt auch Autogramme und bietet einen kleinen Workshop für Kinder an.

Speziell für Kinder und Jugendliche wird am Samstag und Sonntag in der Schulgasse eine Spielstraße eingerichtet, wo sich – passend zur Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr – alles rund um den Ball dreht. Außerdem gibt es am Samstag und Sonntag einen Kinderflohmarkt in der Kirchgasse. Das Jugendcafé Zepp richtet seinen Stand auf dem Kirchplatz ein, wo eine Karaoke-Dusche aufgestellt wird, in der gesungen werden kann – fast so wie zu Hause im Badezimmer. Außerdem wird dort ein Kletterturm aufgebaut.

Offizieller Beginn des Stadtfests ist am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassanstich an der Rathausbühne. Doch schon bevor das geschieht, führt die Musikschule Markdorf um 17 Uhr in der Stadthalle das Musical „Der Zauberer von Oss“ auf. Das Musical ist auch am Samstag und am Sonntag zu sehen, jeweils um 17 Uhr in der Stadthalle. Als Rahmenprogramm werden außerdem eine Wanderung zum Gewann Altschloss angeboten, die Michaela Vogel leiten wird. Die Restauratorin wird bei der Wanderung auf Markdorfs Geschichte eingehen. Wer teilnehmen möchte, muss sich bis Mittwoch, 30. Mai, bei der Tourist-Information anmelden.

Anmeldungen sind auch für die Hexenturm-Führungen mit Cornelia Rick erforderlich. Weil es dort nur wenig Platz gibt, können pro Tour höchstens zehn Gäste teilnehmen. Termine sind am Freitag um 17.30 Uhr, am Samstag um 18 Uhr und am Sonntag um 15.30 Uhr. Eine Führung extra für Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren wird am Samstag um 13.30 Uhr angeboten. Eintrittskarten für die Hexenturm-Führungen gibt es beim Festbüro im Rathaus. Wer gerne dabei sein möchte, sollte sich beeilen: „Vergangenes Jahr waren alle Plätze schnell vergeben“, sagt Claudia Arnegger.

Das Stadtfest sei ein Treffpunkt für Markdorfer, ziehe aber auch Besucher aus der ganzen Region an. „Menschen von Jung bis Alt können treffen, miteinander ins Gespräch kommen und gemütliche Stunden in Markdorf verbringen“, sagt sie.