Sommer, Sonne, Musik: Der Festivalsommer steht kurz bevor. Der britische Superstar Sting macht am 23. Juli in Salem den Auftakt zu insgesamt 16 Konzerten im Bodenseekreis. Die Open-Air-Konzerte werden bis Mitte August in Salem, Markdorf, Tettnang, Meersburg und Friedrichshafen veranstaltet. Zu sehen und hören sind Künstler der Genres von Rock über Schlager bis hin zu Hip Hop. Die Schwäbische Zeitung fasst zusammen, welche Künstler wo auftreten, was die Konzerte kosten und ob es noch Eintrittskarten gibt.

Ob der Schlossplatz in Salem oder Meersburg, der Marktplatz in Markdorf, der Schlossgarten in Tettnang oder die eine Bühne direkt am Ufer des Bodensees: Für viel Flair und ein schönes Ambiente sorgen schon allein die Veranstaltungsorte. Was die Veranstalter anbelangt, sticht das Open-Air-Festival in Markdorf mit Max Mutzke, Otto, Gentleman und La Brass Banda besonders hervor: Während hinter den anderen Festivals kommerzielle Veranstalter stecken, wird das Open Air in Markdorf ehrenamtlich organisiert. Die Stadtkapelle feiert mit dem insgesamt fünftägigen Festival ihr 150. Jubiläum. Übertragbare Festival-Tickets für alle vier Konzerte gibt es für 129,50 Euro. Das Schloss-Salem-Open-Air wird von Allgäu Concerts veranstaltet, die Konzerte in Meersburg, Tettnang und Friedrichshafen von Vaddi Concerts.

Sting spielt zusammen mit Shaggy am Montag, 23. Juli, beim Schloss-Salem-Open-Air. Sting und Shaggy, die auf ihrer Tour zusammen und getrennt auftreten, spielen eine Auswahl ihres neuen, gemeinsamen Albums „44/876“. Außerdem werden die Bands der beiden Künstler vereint, um Hits wie „Every Breath You Take, „Message in a Bottle“ oder „Mr. Boombastic“ zu spielen. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Max Mutzke steht am Mittwoch, 25. Juli, nicht nur mit seiner Band Momopunk auf der Bühne in Markdorf, sondern auch mit der Südwestdeutschen Philharmonie. Der Sänger, dessen Spektrum von Pop, und Rock über Soul und Funk bis hin zu Jazz und Klassik reicht, ist durch seinen Auftritt beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul bekannt geworden. Konzertbeginn ist um 20.30 Uhr. Karten kosten 37,50 Euro.

Die Scorpions treten im Rahmen ihrer „Crazy World Tour“, am Mittwoch, 25. Juli, in Salem auf. Die Hard Rocker aus Hannover sind laut Veranstalter nicht nur Deutschlands erfolgreichste Rockband aller Zeiten, sondern gehören auch zu den langlebigsten Bands der Musikgeschichte. Der ganz große Durchbruch gelang ihnen mit „Wind of Change“. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets kosten zwischen 79,90 und 220 Euro.

Otto Waalkes ist vor allem als Komiker und Schauspieler bekannt. Doch er hat auch eine musikalische Seite. Zu seinem Konzert in Markdorf am Donnerstag, 26. Juli, bringt er seine Band, die Friesenjungs, mit. Mit ihnen spielt er auch bekannte Lieder anderer Künstler, doch zusammen interpretieren sie sie neu. Eins ist garantiert: Mit Otto und den Friesenjungs wird es witzig. Beginn ist um 20 Uhr. Die Karten kosten 39,70 Euro.

Der britische Singer-Songwriter James Blunt tritt ebenfalls am Donnerstag, 26. Juli, auf. Sein Konzert findet in Tettnang im Schlossgarten statt. Der Musiker wurde vor allem durch seinen Nummer-Eins-Hit „You’re beautiful“ populär. Bevor James Blunt sich ganz der Musik widmete, diente er als Soldat bei der bitischen Armee. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Karten kosten 58,80 Euro.

Gentleman spielt am Freitag, 27. Juli, in Markdorf. Der Reggae-Musiker aus Köln steht seit mehr als 20 Jahren auf der Bühne. Ursprünglich wurde Gentleman durch Mixtapes, die sein Bruder ihm aus Jamaika mitbrachte, inspiriert. Mit 17 Jahren reiste er erstmals selbst auf die Karibikinsel, um die Musik näher kennenzulernen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets kosten 44,10 Euro.

Amy Macdonald tritt am Freitag, 27. Juli, in Tettnang auf. Die Schottin begann im Alter von zwölf Jahren, Akustikgitarre zu spielen, unter anderem beeinflusst von der Rockband Travis. 2007 begann ihr Durchbruch, seither hat sie vier Alben veröffentlicht. Amy Macdonald schreibt alle ihre Texte selbst. Das Konzert beginnt um um 20 Uhr, Karten kosten 53 Euro.

La Brass Banda, die Blasmusikgruppe um Leadsänger und Trompeter Stefan Dettl, spielt am Samstag, 28. Juli, in Markdorf. Die Gruppe tritt grundsätzlich in Lederhosen, aber barfuß auf. Beim Konzert in Markdorf stehen zuvor noch die Jack Russel’s Halsbänd und die Froschenkapelle aus Radolfzell auf der Bühne. Beginn des Konzerts ist um 17 Uhr, Tickets kosten 37,50 Euro.

Die Band Revolverheld tritt am Samstag, 28. Juli, in Tettnang auf. Zu den bekanntesten Liedern der deutschen Pop-Rock-Band zählen „Spinner“, „Halt dich an mir fest“ und „Ich lass’ für dich das Licht an“. Die Gruppe hat bereits fünf Alben veröffentlicht, zuletzt „Zimmer mit Blick“ im April dieses Jahres. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Die Karten kosten 56,50 Euro.

Mit Max Giesinger tritt am Sonntag, 29. Juli, einer der derzeit beliebtesten deutschen Singer-Songwriter auf. Sein Durchbruch gelang ihm 2012, als er in der ersten Staffel der TV-Show „The Voice of Germany“ den vierten Platz erreichte. Seit diesem Jahr ist Max Giesinger selbst Coach in der Sendung „The Voice Kids“. Sein Konzert beginnt um 19 Uhr. Karten kosten 39,25 Euro.

Die Simple Minds aus Glasgow in Schottland werden am Mittwoch, 1. August, in Meersburg auftreten. Sie feierten mit ihrem Song „Don’t you (forget about me)“ einen weltweiten Erfolg. Neben alten Hits werden sie auch neue Lieder aus ihrem aktuellen Album präsentieren. Das Konzert beginnt um 19 Uhr, Tickets kosten 62,25 Euro.

Der Sänger-Songwriter Johannes Oerding aus Hamburg steht am Donnerstag, 2. August, gemeinsam mit dem Elektropop-Duo Glasperlenspiel auf der Bühne. Das Duo Glasperlenspiel landete mit „Geiles Leben“ einen Hit. Das Doppelkonzert auf dem Schlossplatz in Meersburg beginnt um 19 Uhr. Karten kosten 51,90 Euro.

Nach einer Pause spielt die Band Freundeskreis um Max Herre, Don Philippe und DJ Friction bereits seit 2017 wieder zusammen. Die Stuttgarter präsentieren ihre Hits wie „Esperanto“ oder „Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte“ am Freitag, 3. August, in Salem. Dabei sind Gäste wie Joy Denalane oder Afrob. Beginn ist um 19 Uhr. Karten kosten 50 Euro.

Die freche Hamburgerin Ina Müller moderiert nicht nur ihre eigene Sendung „Inas Nacht“, bei der sie immer ganz unterschiedliche Gäste hat und von einem Shantychor unterstützt wird: Sie ist auch eine brillante Sängerin. Sie präsentiert ihr neues Album am Donnerstag, 9. August, in Salem. Beginn ist um 20 Uhr. Karten kosten zwischen 35 und 180 Euro.

Die alten Crossover-Hasen von Limp Bizkit rocken am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr vor dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Ob Fred Durst immer noch so agil ist wie zu Zeiten ihres großen Albums „The Chocolate Starfish and The Hot Dog Flavored Water“ wird sich zeigen. In diesem Sinne: Keep on Rolling, Baby. Karten sind rar und kosten 60 Euro.

Vaddi Concerts bringt mit Dieter Thomas Kuhn eine echte Schlager-Legende nach Friedrichshafen. Wenn die „singende Föhnwelle“ spielt, rücken scharenweise Fans an, die sich stilecht mit grell-bunten Hemden und Schlaghosen kleiden und sich mit Sonnenblumen und Perücken schmücken. Seine Coverversionen bekannter Schlager wie „Tränen lügen nicht“ kann garantiert jeder mitsingen. Dieter Thomas Kuhn tritt am Sonntag, 19. August, auf dem Gelände hinter dem Graf-Zeppelin-Haus auf. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten kosten 38 Euro.

